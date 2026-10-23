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Debate da Globo: Lula confronta Flávio sobre PM que matou Ana Clara

Candidato do PL atuou como advogado do policial apontado como autor de disparo de fuzil

Leo Almeida
Por
| Atualizada em
Flávio Bolsonaro atuou como advogado do policial apontado como suspeito de matar criança
Flávio Bolsonaro atuou como advogado do policial apontado como suspeito de matar criança - Foto: Reprodução
Eleições 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) questionou o candidato Flávio Bolsonaro (PL) em relação ao caso “Ana Clara”, que envolve a morte da menina Ana Clara Gomes Machado, de 5 anos, atingida por um disparo de fuzil no Rio de Janeiro em 2021. O embate ocorreu na noite desta sexta-feira, 23, durante o debate promovido pela TV Globo.

Flávio Bolsonaro atuou como advogado do policial militar Bruno Dias Delaroli, apontado pelas investigações como suspeito de efetuar o disparo que atingiu a criança. A mãe de Ana Clara, Cristiane Gomes da Silva, acompanhou o debate presencialmente na plateia dos estúdios da emissora.

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“Ela [Cristiane] está assistindo e certamente vendo a sua fisionomia. Nós gostaríamos de saber por que um senador da República atua para que um policial acusado, que era para ser julgado agora no dia 21, não vá a júri? O que leva um senador a defender um policial acusado de dar um tiro de fuzil em uma menina de 5 anos? Que território é esse? O território da bala?”, questionou Lula.

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Em resposta, Flávio argumentou que o episódio ocorreu durante um confronto armado em uma comunidade dominada por facções criminosas.

“Sabe o que aconteceu ali? É um território dominado por narcoterroristas. Dona Ana Clara — quero dizer para a senhora [trocou o nome da mãe da criança, Cristiane] — que foi uma tragédia o que aconteceu. Não consigo imaginar a dor de perder uma filha de 5 anos. Era uma troca de tiros em uma área que a senhora sabe que tem tráfico de drogas. Eu quero ajudar a senhora a descobrir quem deu esse disparo; tenho certeza de que não foi esse policial”, respondeu Flávio.

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Ana Clara Debate da Globo eleições no Brasil Flávio Bolsonaro Lula

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