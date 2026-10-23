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"BOLSA FARELO"

Debate da Globo: Lula questiona Flávio sobre postagem apagada do “bolsa-farelo”

Senador apagou a publicação no X, antigo Twitter

Sara Santos
Por
Imagem ilustrativa da imagem Debate da Globo: Lula questiona Flávio sobre postagem apagada do “bolsa-farelo”
Foto: Reprodução/TV Globo
Eleições 2026

Sob o tema “Políticas Sociais”, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) questionou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), na noite desta sexta-feira, 23, durante o debate da TV Globo, sobre uma publicação apagada em que o parlamentar chamou o Bolsa Família de “bolsa-farelo”.

“Por que você chamou o Bolsa Família de bolsa-farelo? Sabe o que é isso? É uma falta de respeito com o povo pobre deste país. Por que vocês fazem parte da classe média alta, para vocês pobre não vale nada. Por que um senador da República chamou o Bolsa Família de bolsa-farelo?”, questionou Lula.

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Em resposta, Flávio pediu desculpas pela postagem.

O parlamentar apagou publicações antigas no X, antigo Twitter, em que criticava o Bolsa Família e chamava o benefício de “bolsa-farelo”. As mensagens, publicadas entre 2011 e 2014, associavam o programa à manutenção da pobreza e acusavam o PT de usar o auxílio para obter votos.

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