Debate na Globo: Lula acusa Flávio de ligação com milicianos e cita Marielle

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) elevou o tom contra o senador Flávio Bolsonaro (PL) durante o debate presidencial da TV Globo, nesta sexta-feira, 23, ao fazer acusações sobre a relação do adversário com milicianos e questionar suas propostas para a segurança pública. No confronto, o petista também prometeu criar um Ministério da Segurança Pública, fortalecer as forças policiais e combater a atuação de milícias e do narcotráfico no Rio de Janeiro e no restante do país.

Ao rebater o adversário, Lula mencionou a atuação de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e fez acusações envolvendo condecorações a milicianos e a contratação de familiares de pessoas que, segundo ele, estariam ligadas ao chamado “gabinete do crime”. O presidente também citou familiares de Marielle Franco e o deputado Marcelo Freixo ao afirmar que eles conhecem o histórico do senador.

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"Eu fico pensando o povo que tá nos assistindo agora, vendo esse rapaz falar, ou seja, todo mundo sabe a relação dele com muita coisa ruim aqui no Rio de Janeiro."

"Todo mundo assiste ao discurso dele na Assembleia Legislativa, defendendo milicianos, oferecendo condecoração para milicianos, dando emprego para a mãe do chefe do gabinete do crime, para a irmã. Todo mundo sabe. A mãe da menina Clara sabe disso. Aliás, a mãe da Marielle tá aqui também, ela sabe disso. Essa pessoa te conhece. Aliás, o Freixo tá aqui, ele sabe disso. Todo mundo sabe quem você é."

Segurança pública

O presidente também contestou o discurso de Flávio sobre o combate ao narcotráfico e classificou como bravata as declarações do adversário sobre o que pretende fazer na área da segurança. Lula afirmou que pretende manter sob responsabilidade do governo brasileiro o enfrentamento ao crime no território nacional.

"E essa bravata de quem vai fazer, fazer, fazer. Então, essa bravata de quem não vai fazer nada. Porque todo mundo que faz bravata não fala nada. Na verdade, quando ele fala do narcotráfico, é porque ele quer entregar pro Trump e cuidar daqui. Ele quer entregar pro Trump e eu quero cuidar do território aqui. Eu vou lhe dizer uma coisa: aprovada a PEC de Segurança, eu vou criar o Ministério e aí você vai ver o que é um governo acabar, sabe, com o crime e deixar o território livre."