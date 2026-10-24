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ANÁLISE

Cientista político aponta vencedor do debate na TV Globo

Cláudio André de Souza acompanhou dez grupos de eleitores indecisos e apontou veredito

Yuri Abreu
Por
Debate TV Globo
Debate TV Globo - Foto: Reprodução | TV Globo
Eleições 2026

O cientista político Cláudio André de Souza viu que o presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), venceu o debate promovido pela TV Globo, na noite de sexta-feira, 23.

A constatação veio após ele acompanhar dez grupos de indecisos, de cinco capitais do país, que assistiram ao encontro entre o petista e Flávio Bolsonaro (PL).

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Segundo o especialista, o debate esteve equilibrado até o terceiro bloco, quando o petista passou a pautar assuntos como aposentadoria, salário mínimo e licença-maternidade.

No segundo, Flávio levou dois grupos, e no quarto a troca de acusações empatou e desengajou os indecisos. Quando a conversa vai ao bolso, o indeciso escuta Cláudio André de Souza - cientista político

Pontos fortes e fracos de Lula

Para o cientista político, Lula teve pelo menos três pontos fortes:

  • Terceiro bloco: melhor em todos os dez grupos, quando insistiu em aposentadoria, salário mínimo e licença-maternidade;
  • Nove dedos: a resposta que exaltou o mundo do trabalho foi muito bem avaliada pelos indecisos;
  • Conteúdo: os grupos o viram à frente nas respostas de substância.

Por outro lado, ele apontou três pontos fracos do petista:

  • Cansaço: descrito como exausto, se atrapalhava nas respostas e levou alguns a perguntar se algo havia acontecido;
  • Forma: Flávio foi visto como melhor na maneira de se comunicar;
  • Poder de compra: a falta de picanha à mesa mexeu com os grupos, e o tema repetido por Flávio pareceu surtir efeito.

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Pontos fortes e fracos de Flávio Bolsonaro

Cláudio André também trouxe uma análise, junto aos indecisos, dos pontos fortes de Flávio Bolsonaro:

  • Forma: bem treinado, foi visto como melhor na comunicação;
  • Segundo bloco: venceu em dois grupos, e outros oito empataram;
  • Poder de compra: o tema repetido por ele, com a falta de picanha à mesa, pareceu surtir efeito.

Por outro lado, foram também apontados três pontos fracos em torno de Flávio Bolsonaro:

  • Episódios pessoais: os nove dedos tiveram a maior rejeição, e a relativização da Covid foi vista como absurda;
  • Caso Ana Clara: a defesa do policial acusado, de quem foi advogado, pegou mal.
  • Mudar para agradar: os grupos viram mudança de posição em aposentadoria, salário mínimo e licença-maternidade.

"Lua só precisava demarcar que votar em Flávio é inseguro, e demarcou bem as limitações do seu adversário, atacando e se defendendo na medida certa. Na média, Lula foi melhor, embora Flávio seja forte no contato direto com o telespectador", avaliou Cláudio André.

Formato do debate privilegiou Lula, aponta cientista político

Ao fazer uma análise geral do confronto, Cláudio André de Souza apontou que o formato do debate promovido pela TV Globo favoreceu Lula, evitando eventuais deboches e destacando os argumentos, nos quais o petista se saiu melhor.

"Somando os dois blocos com contagem por grupo, Lula foi melhor em dez avaliações, Flávio em duas e oito terminaram empatadas, o que dá a Lula o debate no conjunto. Flávio foi melhor na forma, mas o conteúdo ficou com Lula, e é o conteúdo que o indeciso leva para a urna. No quarto bloco, a troca de acusações desengajou os indecisos e o resultado foi empate, de modo que a pancadaria não desfez a vantagem do terceiro", disse Cláudio André.

"O formato da Globo, com regra contra o deboche, deu a Lula o ambiente do argumento, em que ele rende mais. A vantagem veio da dosagem. Lula devolveu as acusações sem perder o foco no bolso do eleitor, respondeu aos nove dedos falando do mundo do trabalho, resposta muito bem avaliada, e cobrou de Flávio coerência sobre aposentadoria, salário mínimo e licença-maternidade, enquanto o adversário, bem treinado, não convenceu", finalizou o cientista político.

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eleições no Brasil Flávio Bolsonaro Lula TV Globo

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