Cientista político aponta vencedor do debate na TV Globo

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O cientista político Cláudio André de Souza viu que o presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), venceu o debate promovido pela TV Globo, na noite de sexta-feira, 23.

A constatação veio após ele acompanhar dez grupos de indecisos, de cinco capitais do país, que assistiram ao encontro entre o petista e Flávio Bolsonaro (PL).

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Segundo o especialista, o debate esteve equilibrado até o terceiro bloco, quando o petista passou a pautar assuntos como aposentadoria, salário mínimo e licença-maternidade.

No segundo, Flávio levou dois grupos, e no quarto a troca de acusações empatou e desengajou os indecisos. Quando a conversa vai ao bolso, o indeciso escuta Cláudio André de Souza - cientista político

Pontos fortes e fracos de Lula

Para o cientista político, Lula teve pelo menos três pontos fortes:

Terceiro bloco : melhor em todos os dez grupos, quando insistiu em aposentadoria, salário mínimo e licença-maternidade;

: melhor em todos os dez grupos, quando insistiu em aposentadoria, salário mínimo e licença-maternidade; Nove dedos : a resposta que exaltou o mundo do trabalho foi muito bem avaliada pelos indecisos;

: a resposta que exaltou o mundo do trabalho foi muito bem avaliada pelos indecisos; Conteúdo : os grupos o viram à frente nas respostas de substância.

Por outro lado, ele apontou três pontos fracos do petista:

Cansaço : descrito como exausto, se atrapalhava nas respostas e levou alguns a perguntar se algo havia acontecido;

: descrito como exausto, se atrapalhava nas respostas e levou alguns a perguntar se algo havia acontecido; Forma : Flávio foi visto como melhor na maneira de se comunicar;

: Flávio foi visto como melhor na maneira de se comunicar; Poder de compra : a falta de picanha à mesa mexeu com os grupos, e o tema repetido por Flávio pareceu surtir efeito.

Pontos fortes e fracos de Flávio Bolsonaro

Cláudio André também trouxe uma análise, junto aos indecisos, dos pontos fortes de Flávio Bolsonaro:

Forma : bem treinado, foi visto como melhor na comunicação;

: bem treinado, foi visto como melhor na comunicação; Segundo bloco : venceu em dois grupos, e outros oito empataram;

: venceu em dois grupos, e outros oito empataram; Poder de compra : o tema repetido por ele, com a falta de picanha à mesa, pareceu surtir efeito.

Por outro lado, foram também apontados três pontos fracos em torno de Flávio Bolsonaro:

Episódios pessoais : os nove dedos tiveram a maior rejeição, e a relativização da Covid foi vista como absurda;

: os nove dedos tiveram a maior rejeição, e a relativização da Covid foi vista como absurda; Caso Ana Clara : a defesa do policial acusado, de quem foi advogado, pegou mal.

: a defesa do policial acusado, de quem foi advogado, pegou mal. Mudar para agradar : os grupos viram mudança de posição em aposentadoria, salário mínimo e licença-maternidade.

"Lua só precisava demarcar que votar em Flávio é inseguro, e demarcou bem as limitações do seu adversário, atacando e se defendendo na medida certa. Na média, Lula foi melhor, embora Flávio seja forte no contato direto com o telespectador", avaliou Cláudio André.

Formato do debate privilegiou Lula, aponta cientista político

Ao fazer uma análise geral do confronto, Cláudio André de Souza apontou que o formato do debate promovido pela TV Globo favoreceu Lula, evitando eventuais deboches e destacando os argumentos, nos quais o petista se saiu melhor.

"Somando os dois blocos com contagem por grupo, Lula foi melhor em dez avaliações, Flávio em duas e oito terminaram empatadas, o que dá a Lula o debate no conjunto. Flávio foi melhor na forma, mas o conteúdo ficou com Lula, e é o conteúdo que o indeciso leva para a urna. No quarto bloco, a troca de acusações desengajou os indecisos e o resultado foi empate, de modo que a pancadaria não desfez a vantagem do terceiro", disse Cláudio André.

"O formato da Globo, com regra contra o deboche, deu a Lula o ambiente do argumento, em que ele rende mais. A vantagem veio da dosagem. Lula devolveu as acusações sem perder o foco no bolso do eleitor, respondeu aos nove dedos falando do mundo do trabalho, resposta muito bem avaliada, e cobrou de Flávio coerência sobre aposentadoria, salário mínimo e licença-maternidade, enquanto o adversário, bem treinado, não convenceu", finalizou o cientista político.