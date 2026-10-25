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ELEIÇÕES NA BAHIA

Correria marca abertura de votação no segundo maior colégio eleitoral da Bahia

Mais de 14 mil eleitores votam no Colégio Rotary Club, em Itapuã

Andrêzza Moura
Por
| Atualizada em
Eleitores chegando para votar no segundo maior colégio eleitoral da Bahia
Eleitores chegando para votar no segundo maior colégio eleitoral da Bahia - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE
Eleições 2026

No Colégio Rotary Club, em Itapuã, Salvador, os portões também foram abertos pontualmente às 8h. Desde as primeiras horas deste domingo, 25, segundo turno das eleições, dezenas de eleitores já aguardavam do lado de fora da unidade escolar.

Assim que os portões foram abertos, houve muita correria. Mas, não tem nenhum registro de confusão.

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Eleitores já aguardavam a abertura dos portões
Eleitores já aguardavam a abertura dos portões - Foto: Clara Pessoa/ Ag. A TARDE

O Rotary é considerado o segundo maior local de votação da Bahia e recebe mais de 14,9 mil eleitores. Na Bahia, estão aptos a votar nesta eleição, 11.321.005 eleitoras e eleitores.

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Tranquilidade marca votação no bairro de São Cristóvão

Na Escola Municipal Barbosa Romeo, no bairro de São Cristóvão, o cenário foi completamente diferente do visto no Rotary Club e do primeiro turno das eleições, quando foi registrado tumultos.

Neste domingo, alguns eleitores relataram ter conseguido votar em menos de cinco minutos. Na unidade escolar, 5.353 eleitores estão aptos a participar do pleito.

Eleitores também foram cedo votar no Subúrbio

Muitos eleitores também foram cedo exercer o direito ao voto no Colégio Estadual Nelson Mandela, em Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), 11.532 eleitores aptos a votar nestas eleições. A unidade escolar está entre os dez maiores locais de votação da capital baiana.

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Bahia eleições 2026 eleições na Bahia Salvador

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