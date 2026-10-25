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ELEIÇÕES

Lídice prevê alta de Lula na Bahia no 2º turno: "Estou confiante"

Deputada federal destacou a mobilização popular durante a campanha presidencial

Léo Almeida e Yuri Abreu
Por Léo Almeida e Yuri Abreu
Lídice da Mata
Lídice da Mata - Foto: Luan Julião | AG. A TARDE
Eleições 2026

A deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA) afirmou que espera um crescimento da votação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Bahia e no Nordeste durante o segundo turno das eleições presidenciais, neste domingo, 25.

A parlamentar falou com a imprensa no Colégio Luiz Vianna Filho, no bairro de Brotas, em Salvador. Ela declarou estar confiante na possibilidade de vitória de Lula e destacou o envolvimento dos eleitores ao longo da campanha.

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Lula deve crescer na Bahia, deve crescer no Nordeste também e acho que há esperança Lídice da Mata - Deputada federal

Deputada destaca mobilização popular

Lídice avaliou que a campanha deste ano foi marcada pelo envolvimento dos apoiadores e pela participação popular. Como exemplo, ela comparou a mobilização recente em São Paulo com manifestações políticas históricas realizadas no país.

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“Essa campanha em São Paulo, calculo, foi de 2 milhões de pessoas na rua. O grande comício das Diretas, que nunca foi superado por qualquer outra mobilização política, daquele tempo até hoje, deu um milhão e meio de pessoas na rua em São Paulo”, declarou.

Lídice fala em “salvar o Brasil”

A deputada disse acreditar na possibilidade de vitória do atual presidente e associou o resultado eleitoral aos rumos políticos do país.

“Estou confiante, acho esperançosa, acho que nós temos chance de ganhar. E, se ganharmos, que eu acredito nessa possibilidade, estaremos salvando o Brasil num período muito difícil de vida republicana”, afirmou.

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