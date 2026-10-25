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HOME > ELEIÇÕES

BANCADA DA LACRAÇÃO

Rowenna Brito critica bancada do PL durante votação na Bahia: "Lacração"

Deputada estadual acompanhou o governador Jerônimo Rodrigues no Colégio Luiz Viana Filho

Andrêzza Moura e Leo Almeida
Por Andrêzza Moura e Leo Almeida
| Atualizada em
A deputada Rowenna Brito estava acompanhado o governador Jerônimo Rodrigues
A deputada Rowenna Brito estava acompanhado o governador Jerônimo Rodrigues - Foto: José Simões | Ag. A TARDE
Eleições 2026

A deputada estadual eleita, Rowenna Brito (PT), criticou o grupo de oposição, liderado pelo PL, durante votação na Bahia. Acompanhando o governador Jerônimo Rodrigues (PT), em Salvador, a petista chamou o partido de Flávio Bolsonaro de "lacração".

"A bancada do PL é a bancada de lacração de rede social. A gente é a bancada de defesa de política pública, de construção das políticas públicas que estão mudando a vida das pessoas na Bahia e no Brasil".

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Ela estava no Colégio Estadual Luiz Viana Filho, em Brotas, Salvador. A unidade escolar é o maior colégio eleitoral da Bahia, com 16. 079 eleitores.

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Rowenna Brito comenta sobre futuro político

Ao A TARDE, Rowenna Brito comenta sobre a possibilidade de retornar ao secretariado do governo Jerônimo Rodrigues (PT) neste novo mandato do petista, que inicia em janeiro de 2027.

"Estamos focados na reeleição do presidente Lula. Tem sido isso desde o final do primeiro turno, a gente está viajando pelo interior da Bahia, virando voto", disse a parlamentar eleita.

A deputada Rowenna Brito estava acompanhado o governador Jerônimo Rodrigues
A deputada Rowenna Brito estava acompanhado o governador Jerônimo Rodrigues - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

No primeito mandato do governo Jerônimo, Rowenna assumiu o posto de secretária da Educação.

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Tags

eleições eleições na Bahia eleições na bahia 2026 Rowenna Brito

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