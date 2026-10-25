15 urnas eletrônicas são substituídas na Bahia durante 2º turno

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O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) registrou a troca de 15 urnas eletrônicas na Bahia, durante a primeira hora do 2º turno das Eleições 2026. Cerca de 12 municípios foram afetados com a quebra dos aparelhos.

Os registros foram feitos em Cabaceiras do Paraguaçu (1), Conceição do Coité (1), Feira de Santana (1), Glória (1), Jacobina (1), Jeremoabo (1), Poções (1), Porto Seguro (1), Rafael Jambeiro (1), Salvador (4), Santa Maria da Vitória (1) e São Felipe (1).

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O Centro Integrado de Inteligência em Propaganda Eleitoral Digital (CIIP) também contabilizou 20 Notícias de Irregularidades em Propaganda Eleitoral na internet, rádio e tv, autuadas no Processo Judicial Eletrônico(PJE).

Horários de votação

O 2º turno das Eleições Gerais 2026 ocorre em todo o país neste domingo, 25, das 8h às 17h, de acordo com o horário de Brasília, conforme determinam os artigos 143 e 144 do Código Eleitoral.