Dilma Rousseff vota em Belo Horizonte e é ovacionada por eleitores

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Presidente do Brasil entre 2011 e 2016, Dilma Rousseff votou, nas primeiras horas deste domingo, 25, no Colégio Santa Marcelina, em Belo Horizonte. Ao chegar no local, a petista foi ovacionada por eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Diferente do primeiro turno, quando foi vaiada por alguns dos presentes, a ex-presidente da República ouviu palavras de ordem, como “Dilma guerreira”.

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A política, hoje no Brics, carregou um estandarte com a imagem de Nossa Senhora de Aparecida.

Dilma Rousseff nas urnas

Ex-ministra-chefe da Casa Civil e de Minas e Energia, Dilma foi candidata a presidente em 2010, pelo PT. Nas urnas, a petista venceu José Serra (PSDB) no segundo turno.

Dilma foi candidata à reeleição em 2014, vencendo o ex-senador Aécio Neves (PSDB), também em segundo turno.

Dois anos depois, em 2016, a presidente deixou o cargo por meio de um impeachment aprovado pelo Congresso Nacional.

Em 2018, Dilma Rousseff tentou chegar ao Senado por Minas Gerais, sendo derrotada nas urnas, apesar do favoritismo inicial.