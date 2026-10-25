Bruno Reis explica atraso dos ônibus em Salvador nas eleições

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), explicou, durante sua votação, na Sartre Escola SEB Itaigara, neste domingo, 25, o atraso dos ônibus na capital baiana nas primeiras horas do dia.

Questionado pela imprensa em coletiva, Bruno citou que a Prefeitura de Salvador permanece cumprindo a lei, justificando a ausência de ônibus com a necessidade de retirada de adesivos eleitorais, apontando a prática de “crime eleitoral”.

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“A gente sempre, independente de qualquer lei, todas as eleições, a gente colocou transporte gratuito para a população. Temos dois consórcios que operam o sistema. Em uma os ônibus saíram sem problemas, na Plataforma é que tivemos problemas com os sindicalistas que queriam obrigar os ônibus saírem com adesivos do 13. Isso é crime eleitoral”, afirmou o prefeito de Salvador.

TRE determina retorno integral da frota

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) determinou, em decisão deste domingo, 25, o retorno integral da frota de transporte público coletivo em Salvador, após uma ação da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB.

Além da volta dos ônibus, a Justiça Eleitoral ainda determinou a aplicação de uma multa de R$ 1 milhão por hora para o município e para as empresas de transporte.