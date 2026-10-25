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Bruno Reis explica atraso dos ônibus em Salvador nas eleições

Prefeito de Salvador fala sobre frota do transporte na capital

Cássio Moreira
Por
Bruno Reis durante coletiva
Bruno Reis durante coletiva - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE
Eleições 2026

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), explicou, durante sua votação, na Sartre Escola SEB Itaigara, neste domingo, 25, o atraso dos ônibus na capital baiana nas primeiras horas do dia.

Questionado pela imprensa em coletiva, Bruno citou que a Prefeitura de Salvador permanece cumprindo a lei, justificando a ausência de ônibus com a necessidade de retirada de adesivos eleitorais, apontando a prática de “crime eleitoral”.

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“A gente sempre, independente de qualquer lei, todas as eleições, a gente colocou transporte gratuito para a população. Temos dois consórcios que operam o sistema. Em uma os ônibus saíram sem problemas, na Plataforma é que tivemos problemas com os sindicalistas que queriam obrigar os ônibus saírem com adesivos do 13. Isso é crime eleitoral”, afirmou o prefeito de Salvador.

TRE determina retorno integral da frota

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) determinou, em decisão deste domingo, 25, o retorno integral da frota de transporte público coletivo em Salvador, após uma ação da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB.

Além da volta dos ônibus, a Justiça Eleitoral ainda determinou a aplicação de uma multa de R$ 1 milhão por hora para o município e para as empresas de transporte.

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Bruno Reis eleições na Bahia

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