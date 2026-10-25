Lauro de Freitas: prefeitura responde a queixas sobre transporte

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A Prefeitura de Lauro de Freitas se manifestou neste domingo, 25, após a população do município se queixar da dificuldade em pegar transporte público para ir até os locais de votação na cidade localizada na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Em nota divulgada no início da tarde de hoje, a gestão lauro-freitense afirmou ter garantido o transporte público municipal gratuito durante todo este domingo, com a frota regular de ônibus em operação.

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“Estamos acompanhando de perto a operação do transporte público para garantir o bom funcionamento do serviço e assegurar que a população tenha acesso aos ônibus gratuitos durante todo o dia. Nosso compromisso é trabalhar para que o sistema funcione adequadamente e atenda às necessidades dos usuários”, afirma o secretário de mobilidade de Lauro de Freitas, Dilmar Copque.

Ainda segundo a Prefeitura de Lauro de Freitas, a gratuidade permanece garantida durante todo este domingo, conforme as condições estabelecidas para a operação municipal.

"A Prefeitura segue acompanhando o funcionamento do sistema para garantir o atendimento à população", afirmou a gestão municipal.