Inspeção do TRE-BA confirma menor circulação do BRT de Salvador

Uma inspeção realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) na sede do BRT de Salvador confirmou a menor circulação do sistema de transporte neste domingo,25, durante a votação do segundo turno das eleições. Conforme documento obtido pelo portal A TARDE, um supervisor do BRT informou que o fluxo de veículos neste domingo não corresponde à frota normal do modal, descumprindo as normas do Supremo Tribunal Federal (STF).

A auditoria do TRE-BA também afirmou que há diversos ônibus do BRT parados na garagem do modal. Conforme o documento, o supervisor informou que, após tomar ciência do descumprimento da norma do STF, estaria mobilizando motoristas para normalizar o sistema. O funcionário também sinalizou que a empresa responsável pelo BRT seguia orientação da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

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“Chegando, constatamos diversos veículos na garagem, conforme registro audiovisual registrado neste termo. Fomos recebidos pelo supervisor local, que confirmou que a frota de hoje é inferior à frota que circula durante a semana e que a empresa segue orientação da Semob”, diz a auditoria do TRE-BA.

Prisão de secretário

O TRE-BA expediu uma ordem de prisão contra o secretário da Semob, Pablo Souza, neste domingo. Informações obtidas por A TARDE dão conta de que o titular da Semob está em Paris, na França, ao lado da vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos (União Brasil).

O A TARDE entrou em contato com o titular da Semob na tarde de hoje, contudo, a ligação não foi completada. Em mensagem de áudio, Souza justificou: "Estou com o sinal ruim", apesar disso, o secretário não falou em qual lugar estava.

Interrupção do transporte

Uma interrupção pontual no transporte público de Salvador foi registrada na garagem G5, localizada no bairro do Caminho de Areia. A ocorrência envolveu a retenção de ônibus em meio a uma situação relacionada à adesivação de veículos, durante o segundo turno das eleições.

De acordo com a Semob; a operação está sendo normalizada após o diálogo entre equipes do órgão e representantes sindicais.

O presidente do TRE-BA, Mauricio Kertzman, determinou o restabelecimento imediato da frota integral do transporte público de Salvador durante o segundo turno das eleições e estabeleceu uma multa de R$ 1 milhão por hora descumprimento.