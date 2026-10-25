Jerônimo Rodrigues oferece PM para ajudar no transporte de eleitores em Salvador

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O governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), colocou a Polícia Militar e a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) à disposição para ajudar a garantir o transporte de eleitores em Salvador neste domingo, 25, após a redução da frota de ônibus na capital durante o segundo turno das eleições de 2026.

Em publicação nas redes sociais, Jerônimo também repudiou a redução da frota e afirmou que o problema estaria prejudicando o direito de voto da população.

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“Como governador, coloco a Polícia Militar e a SSP à disposição para identificar policiais com habilitação categoria D, aptos a dirigir os ônibus, se necessário. Não vou aceitar o que estão fazendo com a população baiana, tentando impedir que as pessoas exerçam seu direito ao voto”, escreveu.

Veja a publicação:

TRE-BA determina retomada integral dos ônibus

A manifestação do governador ocorreu após o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), Maurício Kertzman Szporer, determinar o restabelecimento imediato da frota integral de ônibus de Salvador durante o segundo turno.

A decisão prevê multa de R$ 1 milhão por hora em caso de descumprimento da ordem pelo município, pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) e pelas empresas concessionárias.

A medida foi tomada após pedido da Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV), que alegou que a frota em circulação estava mais de 50% abaixo da normalmente disponibilizada em dias úteis, apesar da gratuidade anunciada para o dia da eleição.

Segundo a ação, a redução dos ônibus dificultava o deslocamento dos eleitores até os locais de votação.

Na decisão, o magistrado disse que o transporte público é essencial para garantir o exercício do voto.