ELEIÇÕES 2026
Lula x Flávio: veja que horas sai o resultado da eleição no 2° turno
Presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, deu previsão em coletiva
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, disse que o resultado das eleições presidenciais deve ser anunciado oficialmente entre 20h30 e 21h deste domingo, 25.
Segundo o ministro, embora o horário seja uma estimativa, ele corresponde ao que “ocorre em praticamente todas as eleições”.
As declarações foram feitas durante uma breve visita de Nunes Marques ao Centro de Divulgação das Eleições (CDE), onde jornalistas acompanham a apuração do segundo turno entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).
Transparência das eleições
Nunes Marques aproveitou a visita para desejar uma boa cobertura aos profissionais de imprensa e destacou a transparência da Justiça Eleitoral.
“Passando para desejar uma boa cobertura, que [vocês] levem para todo o Brasil e para o mundo toda a eficiência da Justiça Eleitoral e a transparência que a Justiça Eleitoral tem dado a esse processo”, afirmou.
O ministro ainda afirmou que o pleito está ocorrendo “dentro do esperado”.
Atuação à frente do TSE questionada
Apesar da avaliação pública de que a eleição ocorre dentro da normalidade, a atuação de Kassio Nunes Marques à frente do TSE tem sido alvo de críticas nos bastidores.
Segundo informações Folhapress, decisões relacionadas à divulgação de pesquisas eleitorais, à retirada de publicações das campanhas, além do uso do poder de polícia sobre as redes sociais, contrastam com a promessa feita pelo ministro de conduzir uma corte mais contida nas eleições de 2026.
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De acordo com a agência, a maioria dos magistrados do TSE vê nas decisões do presidente um engajamento explícito na campanha de Flávio Bolsonaro.