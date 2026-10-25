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ELEIÇÕES 2026

Lula x Flávio: veja que horas sai o resultado da eleição no 2° turno

Presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, deu previsão em coletiva

Ane Catarine
Por
Os candidatos Lula e Flávio Bolsonaro
Os candidatos Lula e Flávio Bolsonaro - Foto: Agência Senado | Agência Brasil
Eleições 2026

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, disse que o resultado das eleições presidenciais deve ser anunciado oficialmente entre 20h30 e 21h deste domingo, 25.

Segundo o ministro, embora o horário seja uma estimativa, ele corresponde ao que “ocorre em praticamente todas as eleições”.

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As declarações foram feitas durante uma breve visita de Nunes Marques ao Centro de Divulgação das Eleições (CDE), onde jornalistas acompanham a apuração do segundo turno entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

Ministro Kassio Nunes Marques
Ministro Kassio Nunes Marques - Foto: Fellipe Sampaio/SCO

Transparência das eleições

Nunes Marques aproveitou a visita para desejar uma boa cobertura aos profissionais de imprensa e destacou a transparência da Justiça Eleitoral.

“Passando para desejar uma boa cobertura, que [vocês] levem para todo o Brasil e para o mundo toda a eficiência da Justiça Eleitoral e a transparência que a Justiça Eleitoral tem dado a esse processo”, afirmou.

O ministro ainda afirmou que o pleito está ocorrendo “dentro do esperado”.

Atuação à frente do TSE questionada

Apesar da avaliação pública de que a eleição ocorre dentro da normalidade, a atuação de Kassio Nunes Marques à frente do TSE tem sido alvo de críticas nos bastidores.

Segundo informações Folhapress, decisões relacionadas à divulgação de pesquisas eleitorais, à retirada de publicações das campanhas, além do uso do poder de polícia sobre as redes sociais, contrastam com a promessa feita pelo ministro de conduzir uma corte mais contida nas eleições de 2026.

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De acordo com a agência, a maioria dos magistrados do TSE vê nas decisões do presidente um engajamento explícito na campanha de Flávio Bolsonaro.

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eleições no Brasil Nunes Marques TSE

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