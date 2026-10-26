Jerônimo compara Flávio Bolsonaro a ACM Neto após derrota nas urnas

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O governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), comparou a postura do candidato derrotado à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), que questionou o reconhecimento do resultado das urnas, à do ex-prefeito de Salvador e candidato derrotado ao governo baiano ACM Neto (União Brasil).

Para Jerônimo, Flávio repetiu o comportamento de ACM Neto, que, de acordo com o governador, não reconheceu a derrota nas eleições estaduais.

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O comportamento do candidato de ACM Neto foi o mesmo do dele. Até hoje, ele não reconheceu a derrota para o filho do vaqueiro. Flávio também disse que não vai reconhecer a derrota para um metalúrgico e para o povo brasileiro Jerônimo Rodrigues - Governador reeleito da Bahia

A declaração foi dada à imprensa na noite de domingo, 25, após a Justiça Eleitoral confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa presidencial de 2026.



Apoio ao bolsonarismo

Jerônimo também criticou a decisão de ACM Neto de apoiar Flávio Bolsonaro no segundo turno.

Segundo ele, ao vestir a camisa do bolsonarismo e fazer campanha para o candidato do PL, o ex-prefeito voltou a ser derrotado nas urnas.

“ACM Neto foi derrotado mais uma vez aqui. Nós ampliamos a derrota dele aqui e ampliamos a vitória do povo brasileiro”, disse o governador.

Na Bahia, com 100% das urnas apuradas, Lula recebeu 6.485.258 votos, o equivalente a 71,31% dos votos válidos, contra 2.608.761 votos (28,69%) de Flávio Bolsonaro.

Proteção à democracia

Ao comentar as declarações de Flávio Bolsonaro sobre o resultado eleitoral, Jerônimo afirmou que continuará atento aos próximos desdobramentos.

“Não podemos abrir mão dos passos seguintes. O que eu puder fazer para proteger a democracia, enquanto governador, eu farei”, concluiu.