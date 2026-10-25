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PEDIDO

Jerônimo aciona TSE e pede prorrogação do horário da eleição na Bahia

Governador fez manifestação através das redes sociais, neste domingo, 25

Yuri Abreu
Por
Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues
Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues - Foto: Eduardo Dias/ Ag. A TARDE
Eleições 2026

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), pediu neste domingo, 25, ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para prorrogar as eleições na Bahia. O apelo do petista à Corte acontece em meio às dificuldades impostas aos eleitores em cidades como Salvador, Lauro de Freitas, Santo Amaro e Tremedal.

Através das redes sociais, o titular do Palácio de Ondina afirmou que a medida tem como objetivo garantir quem está sendo impedido de votar tenha esse direito respeitado.

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"Impedir pessoas de votar é um ataque direto à democracia. O que está acontecendo em Salvador, Lauro de Freitas, Santo Amaro da Purificação, Tremedal e outros municípios é inaceitável", afirmou Jerônimo Rodrigues.

"Não podemos permitir que falhas no transporte comprometam o direito ao voto e manchem o processo eleitoral na Bahia", acrescentou o petista.

TSE apura possível redução de ônibus em Salvador

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou, neste domingo, 25, a apuração de uma possível redução da frota de ônibus disponível aos eleitores em Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas, na Bahia.

A medida foi determinada pelo corregedor-geral eleitoral, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, que acionou o presidente da Corte, ministro Kassio Nunes Marques, para adoção das providências necessárias.

“A gravidade das ocorrências relatadas recomenda a atuação imediata desta Corregedoria Geral Eleitoral, no âmbito de suas atribuições, sem prejuízo das competências dos órgãos responsáveis pela administração e fiscalização da votação”, declarou Cueva.

O corregedor também requisitou informações urgentes ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) sobre a situação da frota de ônibus nos três municípios.

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Bahia eleições 2026 Jerônimo Rodrigues Salvador TSE

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