Jerônimo aciona TSE e pede prorrogação do horário da eleição na Bahia

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O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), pediu neste domingo, 25, ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para prorrogar as eleições na Bahia. O apelo do petista à Corte acontece em meio às dificuldades impostas aos eleitores em cidades como Salvador, Lauro de Freitas, Santo Amaro e Tremedal.

Através das redes sociais, o titular do Palácio de Ondina afirmou que a medida tem como objetivo garantir quem está sendo impedido de votar tenha esse direito respeitado.

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"Impedir pessoas de votar é um ataque direto à democracia. O que está acontecendo em Salvador, Lauro de Freitas, Santo Amaro da Purificação, Tremedal e outros municípios é inaceitável", afirmou Jerônimo Rodrigues.

"Não podemos permitir que falhas no transporte comprometam o direito ao voto e manchem o processo eleitoral na Bahia", acrescentou o petista.

Solicitamos ao TSE a prorrogação das eleições da Bahia para garantir que quem está sendo impedido de votar tenha esse direito respeitado. Impedir pessoas de votar é um ataque direto à democracia. O que está acontecendo em Salvador, Lauro de Freitas, Santo Amaro da Purificação, Tremedal e outros municípios é inaceitável. Não podemos permitir que falhas no transporte comprometam o direito ao voto e manchem o processo eleitoral na Bahia. — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) October 25, 2026

TSE apura possível redução de ônibus em Salvador

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou, neste domingo, 25, a apuração de uma possível redução da frota de ônibus disponível aos eleitores em Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas, na Bahia.

A medida foi determinada pelo corregedor-geral eleitoral, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, que acionou o presidente da Corte, ministro Kassio Nunes Marques, para adoção das providências necessárias.

“A gravidade das ocorrências relatadas recomenda a atuação imediata desta Corregedoria Geral Eleitoral, no âmbito de suas atribuições, sem prejuízo das competências dos órgãos responsáveis pela administração e fiscalização da votação”, declarou Cueva.

O corregedor também requisitou informações urgentes ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) sobre a situação da frota de ônibus nos três municípios.