Nunes Marques decidirá adiamento do fechamento das urnas de Salvador

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, será o responsável por julgar o pedido de adiamento do fechamento das urnas em Salvador neste domingo, 25, durante o segundo turno das eleições. O pedido de flexibilização do horário foi protocolado pela coligação aliada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após relatos e constatações de irregularidades no transporte público da capital baiana.

O requerimento da Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) solicita que a votação seja prorrogada até as 19h em Salvador, ampliando a jornada de votação em duas horas. Além da capital, o pedido também abrange os municípios de Lauro de Freitas e Feira de Santana.

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Nunes Marques se pronunciou sobre o caso na tarde deste domingo e declarou que não descarta a extensão do horário. No entanto, o presidente do TSE ressaltou que aguarda um relatório técnico consolidado para tomar a decisão oficial.

A solicitação da coligação ocorre em meio a graves problemas na saída de ônibus em Salvador. Uma auditoria do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) constatou, inclusive, a redução indevida da frota do BRT na capital, descumprindo a resolução do Supremo Tribunal Federal (STF) que garante transporte público integral no dia da eleição.

Ordem de prisão de secretário

Diante das irregularidades, o TRE-BA expediu uma ordem de prisão contra o secretário municipal de Mobilidade (Semob), Pablo Souza, neste domingo. Informações obtidas pelo portal A TARDE apontam que o titular da pasta estaria em Paris, na França, acompanhando a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos (União Brasil).

A reportagem do A TARDE tentou contato telefônico com o titular da Semob na tarde de hoje, mas as ligações não foram completadas. Em mensagem de áudio enviada à equipe, Souza justificou: "Estou com o sinal ruim". O secretário, contudo, não informou sua localização exata.

Multa milionária

Uma interrupção pontual na saída dos ônibus foi registrada na garagem G5, localizada no bairro do Caminho de Areia. A ocorrência envolveu a retenção de veículos sob a alegação de irregularidades na adesivação dos coletivos durante este domingo de votação.

Em nota, a Semob informou que a operação do sistema começou a ser normalizada após diálogo entre equipes do órgão e representantes sindicais.

O presidente do TRE-BA, desembargador Mauricio Kertzman, determinou o restabelecimento imediato de 100% da frota do transporte público em Salvador e fixou uma multa de R$ 1 milhão por hora de descumprimento da ordem judicial.