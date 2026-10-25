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CRISE DO TRANSPORTE

Nunes Marques decidirá adiamento do fechamento das urnas de Salvador

Presidente do TSE avaliada pedido da coligação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Leo Almeida
Por
Ônibus foram impedidos de sair em Salvador
Ônibus foram impedidos de sair em Salvador - Foto: © Antônio Augusto | STF
Eleições 2026

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, será o responsável por julgar o pedido de adiamento do fechamento das urnas em Salvador neste domingo, 25, durante o segundo turno das eleições. O pedido de flexibilização do horário foi protocolado pela coligação aliada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após relatos e constatações de irregularidades no transporte público da capital baiana.

O requerimento da Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) solicita que a votação seja prorrogada até as 19h em Salvador, ampliando a jornada de votação em duas horas. Além da capital, o pedido também abrange os municípios de Lauro de Freitas e Feira de Santana.

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Nunes Marques se pronunciou sobre o caso na tarde deste domingo e declarou que não descarta a extensão do horário. No entanto, o presidente do TSE ressaltou que aguarda um relatório técnico consolidado para tomar a decisão oficial.

A solicitação da coligação ocorre em meio a graves problemas na saída de ônibus em Salvador. Uma auditoria do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) constatou, inclusive, a redução indevida da frota do BRT na capital, descumprindo a resolução do Supremo Tribunal Federal (STF) que garante transporte público integral no dia da eleição.

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Ordem de prisão de secretário

Diante das irregularidades, o TRE-BA expediu uma ordem de prisão contra o secretário municipal de Mobilidade (Semob), Pablo Souza, neste domingo. Informações obtidas pelo portal A TARDE apontam que o titular da pasta estaria em Paris, na França, acompanhando a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos (União Brasil).

A reportagem do A TARDE tentou contato telefônico com o titular da Semob na tarde de hoje, mas as ligações não foram completadas. Em mensagem de áudio enviada à equipe, Souza justificou: "Estou com o sinal ruim". O secretário, contudo, não informou sua localização exata.

Multa milionária

Uma interrupção pontual na saída dos ônibus foi registrada na garagem G5, localizada no bairro do Caminho de Areia. A ocorrência envolveu a retenção de veículos sob a alegação de irregularidades na adesivação dos coletivos durante este domingo de votação.

Em nota, a Semob informou que a operação do sistema começou a ser normalizada após diálogo entre equipes do órgão e representantes sindicais.

O presidente do TRE-BA, desembargador Mauricio Kertzman, determinou o restabelecimento imediato de 100% da frota do transporte público em Salvador e fixou uma multa de R$ 1 milhão por hora de descumprimento da ordem judicial.

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