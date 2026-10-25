Falta de energia em Salvador afeta o voto? Veja o que diz TSE

Siga o A TARDE no Google

A queda de energia registrada em bairros de Salvador neste domingo, 25, dia do segundo turno das eleições presidenciais, levantou dúvidas sobre a continuidade do processo nos locais de votação. Entre as localidades afetadas estão São Caetano, Castelo Branco e partes do Subúrbio Ferroviário.

Apesar das interrupções no fornecimento de eletricidade, a votação pode continuar normalmente. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as urnas eletrônicas possuem bateria interna com autonomia de até 12 horas, tempo superior ao período previsto para a votação, das 8h às 17h.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com as orientações da Justiça Eleitoral, caso falte energia durante o pleito, o presidente da seção deve comunicar imediatamente o Cartório Eleitoral e manter a votação. A ocorrência também precisa ser registrada em ata, com informações sobre o horário da interrupção, as orientações recebidas e os procedimentos adotados.

O que acontece se a urna eletrônica apresentar defeito?

A falta de energia não é a única situação prevista nos protocolos de segurança do TSE. Caso a urna apresente falha técnica durante a votação, a Justiça Eleitoral adota procedimentos de contingência para solucionar o problema.

A primeira medida é tentar reiniciar o equipamento. Se a falha persistir, a equipe técnica pode substituir a urna por um aparelho de reserva ou trocar a mídia de votação, conforme o tipo de problema identificado.

Os votos já registrados podem ser perdidos?

A substituição da urna é realizada para preservar os votos já registrados. Os dados ficam armazenados nos componentes internos de memória e, nos procedimentos previstos para a troca do equipamento, a mídia de votação pode ser transferida para a urna de contingência, permitindo a continuidade do processo.

Se o próprio cartão de memória apresentar defeito, poderá ser utilizada uma mídia de contingência. O material danificado é lacrado e encaminhado para os procedimentos de verificação da Justiça Eleitoral.

Dessa forma, a falta de energia elétrica, por si só, não impede a continuidade da votação nem significa perda dos votos já registrados. Os procedimentos de contingência existem justamente para permitir que as seções eleitorais continuem funcionando com segurança.

TRE-BA confirma restabelecimento

Em nota divulgada na tarde deste domingo, 25, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) informou que já foi restabelecida a energia em algumas localidades em Salvador e na Região Metropolitana.

"A interrupção no fornecimento durou apenas alguns minutos, não chegando a causar nenhum impacto negativo no encaminhamento da votação", informou a Corte Eleitoral.