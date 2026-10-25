Filas e atrasos dificultam travessia para votar na Ilha de Itaparica

Eleitores de Salvador que estão tentando deixar a cidade pela Baia de Todos-os-Santos em direção aos municípios da Ilha de Itaparica para votar, neste domingo, 25, estão encontrado dificuldades para pegar as lanchas, no Terminal Turístico Náutico da Bahia (TTNB), no Comércio, e no Terminal de Bom Despacho, em Água de Meninos.

"Olha, saiu um ferry, 11 horas. Vai sair outro 1 hora da tarde, depois um 3 horas da tarde. Quem entrar na fila agora não sabe nem se pega o de 3", contou um eleitor, que tenta embarcar no Ferry-Boat.

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Um vídeo que o A TARDE teve acesso mostra o saguão de embarque do Terminal de Bom Despacho totalmente lotado de passageiros.

No Terminal Turístico Náutico da Bahia a situação não é diferente. Uma grande fila se formou do lado de fora e os passageiros também não sabem se conseguirão embarcar para exercer o direito ao voto. O eleitor registrou imagem da fila.

Uma eleitora que está tentando embarcar no Terminal Marítimo, em Mar Grande, para vir votar em Salvador, também gravou um vídeo mostrando uma enorme fila. Segundo ela, o saguão está lotado e os que estão do lado de fora, mesmo os que se dispuseram a pagar o transporte, estão sendo impedidos de acessar o local.

"Meu pai está tentando embarcar pra Ilha para votar. Disse que estão matracando lá na lancha", revelou outro eleitor.

O A TARDE entrou em contato com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), por meio de sua assessoria de comunicação, para obter informações sobre o que está acontecendo. Mas, até a publicação dessa matéria, não havia tido retorno.

Falta de ônibus em Salvador

Desde as primeiras horas deste domingo, 25, eleitores de Salvador relatam dificuldades para conseguir ônibus e chegar aos locais de votação.

"Cheguei aqui às 10h20, já são 11h25, e até agora nada. Tenho três opções de ônibus, Marback, Doron ou Curralinho, não passou nenhum dos três até agora. Tinha que está no trabalho às 11h. Ainda nem votei", afirmou Jaime Franco Vital, 43 anos.

Ele estava em um ponto de ônibus da Avenida Tancredo Neves, no Caminho das Árvores, em Salvador, na manhã deste domingo,25, segundo turno das eleições.

A reclamação de Jaime não é isolada. Nas redes sociais vários eleitores têm relatado falta de ônibus e veículos completamente lotados, em Salvador.

"Rapaz, os caras simplesmente tiraram os ônibus de Salvador. Tô passando aqui pela Orla, os pontos todos lotados, não tem um ônibus na rua mesmo. Prefeito está boicotando as eleições", afirmou outro eleitor.

O influencer baiano Vini Ribeiro usou as redes sociais para sugerir uma saída para que todos possam votar e também para expor a situação. "Ofereçam carona! A @prefsalvador está boicotando e tirou os ônibus de circulação!"

Por meio de nota, a Secretaria de Mobilidade (Semob), órgão da Prefeitura de Salvador, informou que houve uma interrupção pontual na garagem G5, no Caminho de Areia, na Cidade Baixa, mas que a operação já foi totalmente normalizada.