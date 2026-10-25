SEM ENERGIA
Queda de energia afeta trânsito e votação em Salvador durante 2º turno
Falta de luz também afetou colégios eleitorais da capital baiana
Mais de 10 bairros de Salvador registraram queda de energia na tarde deste domingo, 25. Moradores da Cidade Baixa, Suburbana, São Caetano, IAPI, Fazenda Grande e Castelo Branco foram alguns dos afetados com a falta de luz.
Colégios eleitorais da região também ficaram sem energia, preocupando eleitores que foram votar durante o 2º turno das Eleições 2026. No entanto, as votações seguiram o fluxo normalmente.
"O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) informa que já foi restabelecida a energia em algumas localidades em Salvador e na Região Metropolitana. A interrupção no fornecimento durou apenas alguns minutos, não chegando a causar nenhum impacto negativo no encaminhamento da votação”, afirmou o TRE-BA em nota enviada à imprensa.
Internautas chegaram a denunciar o caso nas redes sociais, alegando que a energia permanece desligada por mais de 20 minutos.
“Acabou de faltar luz na Ribeira. Moro aqui há 2 anos, só caiu a luz uma vez e voltou em 10 minutos depois. Que p*rra está acontecendo nessas eleições de Salvador?”, escreveu um usuário da rede social X, o antigo Twitter.
Semáforos desligados
Os semáforos também ficaram inoperantes em diversos pontos da capital baiana, atrapalhando a mobilidade de veículos e pedestres. Em nota enviada ao portal A Tarde, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que o desligamento foi causado por problemas no fornecimento de energia elétrica.
“A Transalvador já acionou a concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a Neoenergia Coelba, para que os problemas sejam solucionados o mais rápido possível”, afirmaram.
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As ocorrências foram registradas principalmente nas regiões da Suburbana e da Cidade Baixa, além dos bairros da Federação e das avenidas ACM e Garibaldi, que costumam registrar fluxo intenso de veículos diariamente.
“Agentes de trânsito também estão sendo deslocados para os locais afetados, com o objetivo de auxiliar na ordenação do tráfego e orientar condutores e pedestres, contribuindo para a segurança viária enquanto o serviço não é normalizado”, concluiu a Transalvador.
Esclarecimento Neoenergia Coelba
Procurada pela reportagem, a Neoenergia Coelba, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica na capital baiana, informou que a falta de luz foi causada por uma ocorrência no sistema de transmissão da AXIA Nordeste.
“O fornecimento de energia foi restabelecido. Imediatamente após o registro da interrupção, a Neoenergia Coelba iniciou manobras remotas em seu sistema de distribuição, para recomposição progressiva do fornecimento de energia a partir das 13h57, dois minutos após o início da ocorrência”, explicaram.
“Em razão da realização do segundo turno das eleições neste domingo, a ocorrência recebeu tratamento prioritário da distribuidora, que mobilizou suas equipes para agilizar a recomposição do fornecimento de energia e manteve contato direto com o TRE-BA e o CICC”, concluíram.