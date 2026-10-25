Queda de energia afeta trânsito e votação em Salvador durante 2º turno

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Mais de 10 bairros de Salvador registraram queda de energia na tarde deste domingo, 25. Moradores da Cidade Baixa, Suburbana, São Caetano, IAPI, Fazenda Grande e Castelo Branco foram alguns dos afetados com a falta de luz.

Colégios eleitorais da região também ficaram sem energia, preocupando eleitores que foram votar durante o 2º turno das Eleições 2026. No entanto, as votações seguiram o fluxo normalmente.

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"O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) informa que já foi restabelecida a energia em algumas localidades em Salvador e na Região Metropolitana. A interrupção no fornecimento durou apenas alguns minutos, não chegando a causar nenhum impacto negativo no encaminhamento da votação”, afirmou o TRE-BA em nota enviada à imprensa.

Internautas chegaram a denunciar o caso nas redes sociais, alegando que a energia permanece desligada por mais de 20 minutos.

“Acabou de faltar luz na Ribeira. Moro aqui há 2 anos, só caiu a luz uma vez e voltou em 10 minutos depois. Que p*rra está acontecendo nessas eleições de Salvador?”, escreveu um usuário da rede social X, o antigo Twitter.

Semáforos desligados

Os semáforos também ficaram inoperantes em diversos pontos da capital baiana, atrapalhando a mobilidade de veículos e pedestres. Em nota enviada ao portal A Tarde, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que o desligamento foi causado por problemas no fornecimento de energia elétrica.

“A Transalvador já acionou a concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a Neoenergia Coelba, para que os problemas sejam solucionados o mais rápido possível”, afirmaram.

As ocorrências foram registradas principalmente nas regiões da Suburbana e da Cidade Baixa, além dos bairros da Federação e das avenidas ACM e Garibaldi, que costumam registrar fluxo intenso de veículos diariamente.

“Agentes de trânsito também estão sendo deslocados para os locais afetados, com o objetivo de auxiliar na ordenação do tráfego e orientar condutores e pedestres, contribuindo para a segurança viária enquanto o serviço não é normalizado”, concluiu a Transalvador.

Esclarecimento Neoenergia Coelba

Procurada pela reportagem, a Neoenergia Coelba, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica na capital baiana, informou que a falta de luz foi causada por uma ocorrência no sistema de transmissão da AXIA Nordeste.

“O fornecimento de energia foi restabelecido. Imediatamente após o registro da interrupção, a Neoenergia Coelba iniciou manobras remotas em seu sistema de distribuição, para recomposição progressiva do fornecimento de energia a partir das 13h57, dois minutos após o início da ocorrência”, explicaram.

“Em razão da realização do segundo turno das eleições neste domingo, a ocorrência recebeu tratamento prioritário da distribuidora, que mobilizou suas equipes para agilizar a recomposição do fornecimento de energia e manteve contato direto com o TRE-BA e o CICC”, concluíram.