Quem está ganhando a eleição? Veja como acompanhar a apuração ao vivo

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Neste domingo, 25, eleitores de todo o país poderão acompanhar os resultados do segundo turno das eleições de 2026em tempo real pelo portal A TARDE. A cobertura inclui uma página especial de apuração com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), transmissão ao vivo no YouTube e atualizações durante todo o dia nas redes sociais.

A partir das 17h, quando termina o horário de votação, o público poderá acompanhar a divulgação dos primeiros números e a evolução da apuração dos votos para presidente da República, além de consultar os resultados nas cidades brasileiras.

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A cobertura especial do A TARDE também terá notícias sobre os principais acontecimentos das eleições no Brasil e no mundo, com atenção aos desdobramentos na Bahia e à movimentação dos principais nomes da política nacional.

Como acompanhar o resultado das eleições 2026 no A TARDE

O portal disponibiliza uma página de apuração em tempo real para quem deseja saber como está a votação para presidente do Brasil e acompanhar os resultados do segundo turno em diferentes localidades.

Com dados do TSE, a ferramenta permite consultar os números da apuração em todo o país, podendo visualizar o resultado em todos os municípios brasileiros. Assim, o leitor pode verificar o desempenho dos candidatos à medida que os resultados oficiais são divulgados.

A página é uma opção para quem busca saber quem está ganhando a eleição, qual é a porcentagem de votos de cada candidato e como os números mudam ao longo da contagem.

Para acompanhar, basta acessar a página especial de Eleições no portal A TARDE e selecionar a localidade desejada para consultar os resultados disponíveis.

A TARDE terá transmissão ao vivo a partir das 17h



Além da consulta aos números, o público poderá acompanhar uma transmissão especial no canal do A TARDE no YouTube, com início previsto para as 17h e duração até o fim da apuração.

A cobertura contará com informações atualizadas sobre a disputa presidencial e entradas de correspondentes diretamente dos principais colégios eleitorais da Bahia, além de Brasília, capital federal.

A proposta é aproximar o público dos principais acontecimentos do segundo turno, com informações sobre a votação, a divulgação dos resultados e as repercussões da eleição em diferentes regiões.

Correspondentes acompanham a votação na Bahia e em Brasília

A cobertura eleitoral do A TARDE terá profissionais distribuídos por cidades estratégicas para acompanhar a movimentação política e os principais fatos do segundo turno.

Na Bahia, os correspondentes estarão em

A equipe também terá cobertura diretamente de Brasília.

A presença dos profissionais nessas localidades amplia o acompanhamento dos acontecimentos eleitorais e permite levar ao público informações de diferentes regiões durante a votação e a apuração.

Notícias das eleições em tempo real nas redes sociais

A cobertura do segundo turno também estará presente nas redes sociais do A TARDEdurante todo o dia. Os canais do portal terão atualizações sobre os principais acontecimentos, a movimentação dos candidatos e dos políticos, além dos fatos que marcarem a votação.

Onde consultar o resultado da eleição para presidente?



Quem deseja acompanhar a porcentagem de votos de cada candidato à Presidência deve acessar a página de apuração do A TARDE, que reúne os dados divulgados pelo TSE.

Os números são atualizados conforme a Justiça Eleitoral libera as informações das urnas. Por isso, a porcentagem de votos e a posição dos candidatos podem mudar durante a apuração.

A apuração em tempo real, a transmissão ao vivo e as notícias publicadas no portal permitem acompanhar os resultados das eleições de 2026 por diferentes canais, desde a divulgação dos primeiros números até a conclusão da contagem dos votos.