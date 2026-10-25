ELEIÇÕES
Quem está ganhando a eleição? Veja como acompanhar a apuração ao vivo
Portal A TARDE terá apuração em tempo real com dados do TSE e transmissão ao vivo no YouTube
Neste domingo, 25, eleitores de todo o país poderão acompanhar os resultados do segundo turno das eleições de 2026em tempo real pelo portal A TARDE. A cobertura inclui uma página especial de apuração com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), transmissão ao vivo no YouTube e atualizações durante todo o dia nas redes sociais.
A partir das 17h, quando termina o horário de votação, o público poderá acompanhar a divulgação dos primeiros números e a evolução da apuração dos votos para presidente da República, além de consultar os resultados nas cidades brasileiras.
A cobertura especial do A TARDE também terá notícias sobre os principais acontecimentos das eleições no Brasil e no mundo, com atenção aos desdobramentos na Bahia e à movimentação dos principais nomes da política nacional.
Como acompanhar o resultado das eleições 2026 no A TARDE
O portal disponibiliza uma página de apuração em tempo real para quem deseja saber como está a votação para presidente do Brasil e acompanhar os resultados do segundo turno em diferentes localidades.
Com dados do TSE, a ferramenta permite consultar os números da apuração em todo o país, podendo visualizar o resultado em todos os municípios brasileiros. Assim, o leitor pode verificar o desempenho dos candidatos à medida que os resultados oficiais são divulgados.
A página é uma opção para quem busca saber quem está ganhando a eleição, qual é a porcentagem de votos de cada candidato e como os números mudam ao longo da contagem.
Para acompanhar, basta acessar a página especial de Eleições no portal A TARDE e selecionar a localidade desejada para consultar os resultados disponíveis.
Confira a nossa página de apuração em tempo real
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A TARDE terá transmissão ao vivo a partir das 17h
Além da consulta aos números, o público poderá acompanhar uma transmissão especial no canal do A TARDE no YouTube, com início previsto para as 17h e duração até o fim da apuração.
A cobertura contará com informações atualizadas sobre a disputa presidencial e entradas de correspondentes diretamente dos principais colégios eleitorais da Bahia, além de Brasília, capital federal.
A proposta é aproximar o público dos principais acontecimentos do segundo turno, com informações sobre a votação, a divulgação dos resultados e as repercussões da eleição em diferentes regiões.
Correspondentes acompanham a votação na Bahia e em Brasília
A cobertura eleitoral do A TARDE terá profissionais distribuídos por cidades estratégicas para acompanhar a movimentação política e os principais fatos do segundo turno.
Na Bahia, os correspondentes estarão em
- Salvador,
- Feira de Santana,
- Vitória da Conquista,
- Camaçari,
- Jacobina,
- Porto Seguro,
- Remanso,
- Luís Eduardo Magalhães,
- Juazeiro,
- Itabuna,
- Coração de Maria,
- Itamaraju,
- Teixeira de Freitas,
- Morro do Chapéu
- Paulo Afonso.
A equipe também terá cobertura diretamente de Brasília.
A presença dos profissionais nessas localidades amplia o acompanhamento dos acontecimentos eleitorais e permite levar ao público informações de diferentes regiões durante a votação e a apuração.
Notícias das eleições em tempo real nas redes sociais
A cobertura do segundo turno também estará presente nas redes sociais do A TARDEdurante todo o dia. Os canais do portal terão atualizações sobre os principais acontecimentos, a movimentação dos candidatos e dos políticos, além dos fatos que marcarem a votação.
Onde consultar o resultado da eleição para presidente?
Quem deseja acompanhar a porcentagem de votos de cada candidato à Presidência deve acessar a página de apuração do A TARDE, que reúne os dados divulgados pelo TSE.
Os números são atualizados conforme a Justiça Eleitoral libera as informações das urnas. Por isso, a porcentagem de votos e a posição dos candidatos podem mudar durante a apuração.
A apuração em tempo real, a transmissão ao vivo e as notícias publicadas no portal permitem acompanhar os resultados das eleições de 2026 por diferentes canais, desde a divulgação dos primeiros números até a conclusão da contagem dos votos.
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