Secretário de Salvador culpa adesivos partidários por atraso de ônibus no 2º turno

Siga o A TARDE no Google

O secretário de Mobilidade de Salvador (Semob), Pablo Souza, atribiu a colagem dos adesivos de um partido político nos ônibus como o principal motivo para o atraso da saída dos coletivos das garagens.

Quando a gente acordou, identificamos que havia nos ônibus com a propaganda e a nossa equipe de imediato começou a atuar para retirar Pablo Souza - secretário de Mobilidade (Semob)

Ao portal A TARDE neste domingo, 25, segundo turno das eleições presidenciais, o Semob afirmou que seguiu à risca as orientações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) referente ao tema.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Nós tivemos na quinta-feira a publicação de um decreto determinando o cumprimento de todas as resoluções do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) sobre a circulação dos ônibus", completou Souza, que confirmou está em Paris, na França, cumprindo agenda com Emmanuel Macron, presidente do país.

Veja o decreto

Ainda em conversa com este portal, o titular da Semob diz que determinou a liberação dos coletivos mesmo com adesivos.

"As pessoas se acumularam na rua e eu pedi para que liberassem os ônibus mesmo com a propaganda com o número 13. A operação voltou ao normal por volta das 13h", disse ele.

Apesar da declaração do Semob, os ônibus não voltaram a normalidade no horário citado. A equipe de A TARDE esteve no bairro da San Martins, na capital, às 15h35, e registrou diversos veículos parados na garagem.

"Essa não é a minha conduta": secretário de Mobilidade esclarece sobre pedido de prisão do TRE-BA

Questionado sobre o pedido de prisão apresentado pelo TRE-BA, Pablo Souza diz ter certeza que "a verdade prevalecerá".

"Entrei em contato com a Procuradoria-Geral do Município (PGM) para que apresentasse as verdades dos fatos para a Justiça Eleitoral", afirmou ele, emendando:

Essa não é a minha conduta. Naturalmente, ocorreram as ações coordenadas dos adesivos. [...]. Sou uma pessoa pautada pela ética e pela democracia

O caso, segundo ele, já está sendo esclarecido na Justiça Eleitoral. "Os advogados já estão a caminho do TRE para explicar os fatos. Tenho certeza que a verdade prevalecerá".