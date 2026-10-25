Secretário de Salvador diz que se entrega às autoridades nesta segunda

Diante dos atrasos na frota de ônibus de Salvador, a gestão municipal prestou esclarecimentos sobre a ausência do titular da Semob, Pablo Souza. O secretário cumpria agenda oficial em Paris a convite do governo francês e desembarca em Salvador nesta segunda-feira, 26.

A Prefeitura anunciou ainda que assim que retornar à capital baiana, o gestor deve se colocar à disposição das autoridades competentes para prestar todos os esclarecimentos necessários sobre a operação e os episódios registrados neste domingo.



Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A operação do transporte coletivo na capital baiana opera em ritmo normal na tarde deste domingo de segundo turno. De acordo com a Prefeitura de Salvador, o tráfego de passageiros nos principais corredores viários foi plenamente restabelecido ainda no final da manhã, superando os contratempos registrados no início da jornada eleitoral.

Os atrasos observados nas primeiras horas do dia ocorreram no momento da saída dos ônibus nas garagens. O problema foi desencadeado pela identificação de adesivagens clandestinas com propaganda de um dos candidatos nos veículos. Para garantir o cumprimento da legislação eleitoral, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) interveio de forma imediata para realizar a remoção do material irregular antes que a frota ganhasse as ruas.

A fiscalização cumpriu o que determina o artigo 88 da Resolução nº 23.759/2026 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), norma que exige a oferta de transporte público em dias de votação de maneira isenta, sem qualquer tipo de distinção entre passageiros ou exibição de propaganda partidária e eleitoral.

Diálogo com rodoviários

A liberação integral dos coletivos foi viabilizada após articulação entre as equipes operacionais da pasta e os representantes sindicais da categoria. A Semob ressaltou que todas as empresas concessionárias do sistema de transporte foram notificadas desde as primeiras horas para colocar 100% da frota em circulação.

A gestão municipal lamentou os transtornos e reforçou que já havia publicado, no último dia 21 de outubro, um decreto específico para assegurar a frota máxima no pleito deste domingo. O governo relembrou que a mesma diretriz foi adotada com êxito no primeiro turno, em 4 de outubro, quando o sistema funcionou sem qualquer registro de intercorrência.

No momento, retenções pontuais restritas a alguns bairros ocorrem devido a fatores externos ao sistema, como veículos estacionados em locais proibidos e pontos de aglomeração nas vias. Diante disso, a Semob faz um apelo para que a população auxilie desobstruindo as vias públicas, permitindo o fluxo regular dos itinerários.

