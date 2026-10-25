Bolsonaro é autorizado a retomar reuniões semanais com grupo de oração

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O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai poder retomar as reuniões semanais com um grupo de oração na residência onde cumpre prisão domiciliar, em Brasília. A autorização foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A decisão foi assinada no sábado, 24, e divulgada neste domingo, 25, dia do segundo turno das eleições presidenciais, disputado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Como serão os encontros

A autorização atende a um pedido apresentado pela defesa de Bolsonaro na última sexta-feira.

Os encontros poderão ocorrer todas as quartas-feiras, às 19h30, com a participação de 13 pessoas indicadas pelos advogados. O ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por envolvimento na trama golpista.

Moraes destacou, na decisão, que o período de suspensão das visitas, imposto após o descumprimento de uma determinação judicial relacionada à prisão domiciliar, já havia terminado, conforme decisão de 11 de outubro.

O ministro ressaltou que ressaltou “que todas as visitas devem observar as medidas de segurança e as determinações legais e judiciais anteriormente fixadas”.

Com isso, permanecem em vigor as restrições estabelecidas anteriormente, incluindo a proibição do uso de celulares durante os encontros.

Além disso, Moraes determinou que a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e o Núcleo de Custódia da Polícia Militar sejam comunicados da autorização para adotar as providências necessárias.