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AUTORIZAÇÃO

Bolsonaro é autorizado a retomar reuniões semanais com grupo de oração

Decisão foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF)

Edvaldo Sales
Por
Decisão foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF)
Decisão foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) - Foto: Antonio Augusto | STF
Eleições 2026

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai poder retomar as reuniões semanais com um grupo de oração na residência onde cumpre prisão domiciliar, em Brasília. A autorização foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A decisão foi assinada no sábado, 24, e divulgada neste domingo, 25, dia do segundo turno das eleições presidenciais, disputado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Como serão os encontros

A autorização atende a um pedido apresentado pela defesa de Bolsonaro na última sexta-feira.

Os encontros poderão ocorrer todas as quartas-feiras, às 19h30, com a participação de 13 pessoas indicadas pelos advogados. O ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por envolvimento na trama golpista.

Moraes destacou, na decisão, que o período de suspensão das visitas, imposto após o descumprimento de uma determinação judicial relacionada à prisão domiciliar, já havia terminado, conforme decisão de 11 de outubro.

O ministro ressaltou que ressaltou “que todas as visitas devem observar as medidas de segurança e as determinações legais e judiciais anteriormente fixadas”.

Com isso, permanecem em vigor as restrições estabelecidas anteriormente, incluindo a proibição do uso de celulares durante os encontros.

Além disso, Moraes determinou que a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e o Núcleo de Custódia da Polícia Militar sejam comunicados da autorização para adotar as providências necessárias.

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Alexandre de Moraes Jair Bolsonaro

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