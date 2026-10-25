Urnas eletrônicas funcionam mesmo com queda de energia em Salvador

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A queda de energia registrada em mais de 10 bairros de Salvador neste domingo, 25, não interrompeu a votação do segundo turno das Eleições 2026. Isso porque as urnas eletrônicas possuem baterias internas recarregáveis, que permitem o funcionamento dos equipamentos mesmo quando há falhas no fornecimento de eletricidade.

Moradores da Cidade Baixa, Suburbana, São Caetano, IAPI, Fazenda Grande e Castelo Branco estiveram entre os afetados pela interrupção. A falta de energia também atingiu colégios eleitorais, gerando preocupação entre eleitores que compareceram às urnas.

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Em nota enviada à imprensa, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) informou que o fornecimento já havia sido restabelecido em algumas localidades de Salvador e da Região Metropolitana. Segundo o órgão, a interrupção durou poucos minutos e não comprometeu o andamento da votação.

Internautas, no entanto, relataram nas redes sociais que a falta de energia teria durado mais de 20 minutos em alguns pontos da capital.

Como as urnas funcionam sem energia?

Embora sejam normalmente alimentadas pela rede elétrica, as urnas eletrônicas contam com baterias internas que garantem a continuidade do funcionamento durante interrupções no fornecimento. Segundo informações do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), a autonomia é de aproximadamente 12 horas de operação contínua.

Em situações de emergência, também é possível conectar baterias externas aos equipamentos. O recurso funciona como uma alternativa para evitar que problemas na rede elétrica interrompam imediatamente a votação.

A Justiça Eleitoral utilizará 563.910 urnas eletrônicas nas Eleições Gerais de 2026, destinadas a atender mais de 158,7 milhões de eleitores em todo o país. Quatro modelos estarão em operação: UE2013, UE2015, UE2020 e UE2022.

Os modelos mais antigos, UE2013 e UE2015, utilizam baterias internas de chumbo-ácido, com capacidade de 7 Ah (ampères-hora), conforme informações técnicas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Já os modelos UE2020 e UE2022 contam com baterias de lítio-ferro-fosfato (LiFePO4), de 9 Ah. De acordo com o TSE, a UE2022 é tecnicamente semelhante à UE2020, com diferenças principalmente no gabinete e na construção.

Juntos, os dois modelos mais recentes representam 77% dos equipamentos previstos para as eleições deste ano.

Falta de energia também afeta o trânsito

Além dos locais de votação, a interrupção no fornecimento de energia deixou semáforos inoperantes em diferentes pontos de Salvador, prejudicando a circulação de veículos e pedestres.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que acionou a Neoenergia Coelba, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica, para solucionar os problemas. Agentes de trânsito também foram deslocados para as áreas afetadas para orientar condutores e pedestres e auxiliar na organização do tráfego.

As ocorrências foram registradas principalmente nas regiões da Suburbana e da Cidade Baixa, além dos bairros da Federação e das avenidas ACM e Garibaldi.

Coelba explica queda

Procurada pela reportagem, a Neoenergia Coelba informou que a interrupção foi provocada por uma ocorrência no sistema de transmissão da AXIA Nordeste. Segundo a concessionária, manobras remotas começaram imediatamente após o registro da falha, permitindo a recomposição progressiva do fornecimento a partir das 13h57, dois minutos depois do início da ocorrência.

A empresa afirmou ainda que, em razão do segundo turno das eleições, o caso recebeu tratamento prioritário. Equipes foram mobilizadas para acelerar o restabelecimento da energia, com contato direto com o TRE-BA e o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

Segundo a concessionária, o fornecimento foi restabelecido.