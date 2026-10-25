VOTAÇÃO NA BAHIA
Urnas eletrônicas funcionam mesmo com queda de energia em Salvador
Equipamentos têm baterias internas com autonomia de até 12 horas, permitindo a continuidade
A queda de energia registrada em mais de 10 bairros de Salvador neste domingo, 25, não interrompeu a votação do segundo turno das Eleições 2026. Isso porque as urnas eletrônicas possuem baterias internas recarregáveis, que permitem o funcionamento dos equipamentos mesmo quando há falhas no fornecimento de eletricidade.
Moradores da Cidade Baixa, Suburbana, São Caetano, IAPI, Fazenda Grande e Castelo Branco estiveram entre os afetados pela interrupção. A falta de energia também atingiu colégios eleitorais, gerando preocupação entre eleitores que compareceram às urnas.
Em nota enviada à imprensa, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) informou que o fornecimento já havia sido restabelecido em algumas localidades de Salvador e da Região Metropolitana. Segundo o órgão, a interrupção durou poucos minutos e não comprometeu o andamento da votação.
Internautas, no entanto, relataram nas redes sociais que a falta de energia teria durado mais de 20 minutos em alguns pontos da capital.
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Como as urnas funcionam sem energia?
Embora sejam normalmente alimentadas pela rede elétrica, as urnas eletrônicas contam com baterias internas que garantem a continuidade do funcionamento durante interrupções no fornecimento. Segundo informações do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), a autonomia é de aproximadamente 12 horas de operação contínua.
Em situações de emergência, também é possível conectar baterias externas aos equipamentos. O recurso funciona como uma alternativa para evitar que problemas na rede elétrica interrompam imediatamente a votação.
A Justiça Eleitoral utilizará 563.910 urnas eletrônicas nas Eleições Gerais de 2026, destinadas a atender mais de 158,7 milhões de eleitores em todo o país. Quatro modelos estarão em operação: UE2013, UE2015, UE2020 e UE2022.
Os modelos mais antigos, UE2013 e UE2015, utilizam baterias internas de chumbo-ácido, com capacidade de 7 Ah (ampères-hora), conforme informações técnicas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Já os modelos UE2020 e UE2022 contam com baterias de lítio-ferro-fosfato (LiFePO4), de 9 Ah. De acordo com o TSE, a UE2022 é tecnicamente semelhante à UE2020, com diferenças principalmente no gabinete e na construção.
Juntos, os dois modelos mais recentes representam 77% dos equipamentos previstos para as eleições deste ano.
Falta de energia também afeta o trânsito
Além dos locais de votação, a interrupção no fornecimento de energia deixou semáforos inoperantes em diferentes pontos de Salvador, prejudicando a circulação de veículos e pedestres.
A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que acionou a Neoenergia Coelba, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica, para solucionar os problemas. Agentes de trânsito também foram deslocados para as áreas afetadas para orientar condutores e pedestres e auxiliar na organização do tráfego.
As ocorrências foram registradas principalmente nas regiões da Suburbana e da Cidade Baixa, além dos bairros da Federação e das avenidas ACM e Garibaldi.
Coelba explica queda
Procurada pela reportagem, a Neoenergia Coelba informou que a interrupção foi provocada por uma ocorrência no sistema de transmissão da AXIA Nordeste. Segundo a concessionária, manobras remotas começaram imediatamente após o registro da falha, permitindo a recomposição progressiva do fornecimento a partir das 13h57, dois minutos depois do início da ocorrência.
A empresa afirmou ainda que, em razão do segundo turno das eleições, o caso recebeu tratamento prioritário. Equipes foram mobilizadas para acelerar o restabelecimento da energia, com contato direto com o TRE-BA e o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).
Segundo a concessionária, o fornecimento foi restabelecido.