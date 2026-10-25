Eleitora de Flávio Bolsonaro faz saudação nazista ao votar

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Uma mulher com camisa da seleção brasileira com o lema “Meu Partido É o Brasil” e boné de Donald Trump, adereços usados por militantes bolsonaristas, fez uma saudação nazista no Colégio Santo Inácio, no Rio de Janeiro. O caso foi registrado na 10ª Delegacia de Polícia, no bairro Botafogo.

Um vídeo mostra pessoas no local questionando a eleitora após ter feito a saudação nazista, e há gritos “isso é crime”. Depois, a eleitora se dirigiu na direção da câmera e pergunta: “Você é o que? É comunista?”. Na sequência, a pessoa responde: “Eu não sou comunista não, eu sou judeu.”

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De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 10ª DP (Botafogo). Disse ainda que “diligências estão em andamento para apurar os fatos”.

O vídeo está sendo compartilhado nas redes, mas não se sabe quem é a eleitora em questão.

Assista ao vídeo:

O boné vermelho “Make America Great Again” virou um símbolo de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que encabeça o movimento conhecido como MAGA.

Candidatos e militantes bolsonaristas, entusiastas e Trump, se apropriaram do adereço na campanha eleitoral.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (PP), e o deputado cassado Eduardo Bolsonaro (PL) já usaram o boné em público.

A camisa Meu Partido é o Brasil se tornou um dos símbolos visuais do bolsonarismo na campanha presidencial de Jair Bolsonaro em 2018. Desde então, é usada por grupos conservadores.

Saudação nazista

A eleitora fez uma saudação com o braço esticado para cima. Esse gesto era utilizada pelo partido nazista alemão na década de 1930. Normalmente, o gesto era acompanhado da expressão “Heil Hitler”, ou “Salve Hitler”, em português.

O regime nazista foi responsável pelo Holocausto, que assassinou cerca de 6 milhões de judeus durante a gestão Hitler e foi um dos pilares da Segunda Guerra Mundial.