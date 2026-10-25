Eleitor é detido após quebrar urna eletrônica em Fortaleza

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Um incidente registrado na manhã deste domingo, 25, mobilizou as forças de segurança em Fortaleza. Um eleitor, cuja identidade não foi informada pelas autoridades, vandalizou o equipamento de votação em um colégio eleitoral localizado na Escola Adalberto Studart Filho, no bairro Planalto Ayrton Senna.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), o aparelho danificado foi prontamente trocado, e o processo de votação no local seguiu normalmente.

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Também de acordo com informações fornecidas pela Polícia Federal, a confusão teve início na fila de atendimento preferencial. A esposa do suspeito, que está gestante, questionou a prioridade concedida a uma idosa que demonstrava cansaço.

Bate-boca

O bate-boca se intensificou quando o homem interveio e passou a hostilizar a equipe de mesários e a presidente da seção. Na sequência, ele tentou tombar a mesa de atendimento e arremessou a urna eletrônica contra o solo.

Para conter o tumulto, equipes policiais precisaram intervir. Conforme o relato da PF, o casal apresentava forte alteração comportamental e o suspeito ofereceu resistência à abordagem. Foi necessário o emprego de ordens verbais e o uso de algemas para imobilizar o homem, que foi levado sob custódia.

Preservação dos votos

Apesar dos danos físicos ao aparelho, a integridade do pleito na região não foi comprometida. A 93ª Zona Eleitoral efetuou a substituição imediata por uma urna de contingência.

A memória de dados do equipamento avariado foi removida e transferida para o novo dispositivo, assegurando a preservação de todos os votos já computados até aquele momento.

O TRE-CE ressaltou, em nota oficial, que o ato de depredar urnas eletrônicas é considerado infração penal grave. O Código Eleitoral (Artigo 339) prevê que a destruição ou inutilização de equipamentos de votação pode acarretar pena de dois a seis anos de reclusão, além de sanção financeira de cinco a 15 dias-multa.