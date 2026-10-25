"Vencemos o ódio com democracia", diz Jerônimo Rodrigues sobre vitória de Lula

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O governador Jerônimo Rodrigues (PT) afimou na noite deste domingo, 25, que a vitória do presidente Lula (PT) é uma derrota ao ódio espelhado pelo bolsonarismo no Brasil e exaltou a força do "voto popular".

Vencemos o ódio com democracia, com respeito e com a força do voto popular

Jerônimo, que também foi reeleito no dia 4 de outubro, afirmou que a virada inédita do chefe do Executivo deve ser considerada como um marco "da democracia, da classe trabalhadora e das políticas sociais".

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"A vitória do presidente Lula é a vitória da democracia, da classe trabalhadora e das políticas sociais que garantem renda, emprego, alimento e dignidade a milhões de brasileiros", escreveu Jerônimo.

Por fim, o chefe do Executivo baiano diz que o presidente "chega ao seu último mandato com honra e com o compromisso de governar para todos".

VITÓRIA HISTÓRICA DO POVO BRASILEIRO! 🇧🇷 A vitória do presidente Lula é a vitória da democracia, da classe trabalhadora e das políticas sociais que garantem renda, emprego, alimento e dignidade a milhões de brasileiros. Lula é o maior presidente da história deste país e chega ao seu último mandato com honra e com o compromisso de governar para todos. Vencemos o ódio com democracia, com respeito e com a força do voto popular. Viva Lula! Viva a democracia! Viva o povo brasileiro! — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) October 26, 2026

Lula faz virada histórica, é reeleito e conquista 4° mandato como presidente do Brasil

O metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de 80 anos, foi reeleito presidente da República neste domingo, 25, no segundo turno das eleições de 2026, com 51,75% dos votos válidos.



Com 99,32% das urnas apuradas, matematicamente eleito, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o petista superou os demais candidatos e garantiu mais quatro anos à frente do Palácio do Planalto, ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

Principal adversário de Lula na disputa presidencial, o senador Flávio Bolsonaro (PL) ficou em segundo lugar, com 48,25% dos votos válidos. A posse do presidente eleito será realizada no dia 5 de janeiro de 2027, em Brasília.