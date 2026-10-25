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É TETRA!

"Vencemos o ódio com democracia", diz Jerônimo Rodrigues sobre vitória de Lula

Governador comemorou reeleição do presidente na noite deste domingo, 25

Gabriela Araújo
Por
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, durante Cerimônia de anúncio de entregas do Governo Federal na área da saúde. Orla II – Rua Aprígio Duarte, Juazeiro - BA. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, durante Cerimônia de anúncio de entregas do Governo Federal na área da saúde. Orla II – Rua Aprígio Duarte, Juazeiro - BA. Foto: Ricardo Stuckert / PR - Foto: Ricardo Stuckert | PR
Eleições 2026

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) afimou na noite deste domingo, 25, que a vitória do presidente Lula (PT) é uma derrota ao ódio espelhado pelo bolsonarismo no Brasil e exaltou a força do "voto popular".

Vencemos o ódio com democracia, com respeito e com a força do voto popular

Jerônimo, que também foi reeleito no dia 4 de outubro, afirmou que a virada inédita do chefe do Executivo deve ser considerada como um marco "da democracia, da classe trabalhadora e das políticas sociais".

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"A vitória do presidente Lula é a vitória da democracia, da classe trabalhadora e das políticas sociais que garantem renda, emprego, alimento e dignidade a milhões de brasileiros", escreveu Jerônimo.

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Por fim, o chefe do Executivo baiano diz que o presidente "chega ao seu último mandato com honra e com o compromisso de governar para todos".

Lula faz virada histórica, é reeleito e conquista 4° mandato como presidente do Brasil

O metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de 80 anos, foi reeleito presidente da República neste domingo, 25, no segundo turno das eleições de 2026, com 51,75% dos votos válidos.

Com 99,32% das urnas apuradas, matematicamente eleito, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o petista superou os demais candidatos e garantiu mais quatro anos à frente do Palácio do Planalto, ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

Principal adversário de Lula na disputa presidencial, o senador Flávio Bolsonaro (PL) ficou em segundo lugar, com 48,25% dos votos válidos. A posse do presidente eleito será realizada no dia 5 de janeiro de 2027, em Brasília.

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eleições no Brasil Jerônimo Rodrigues Lula

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