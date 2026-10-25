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ELEIÇÕES 2026

Reduto petista em Salvador celebra vitória histórica de Lula

Apoiadores acompanharam a apuração no bairro do Rio Vermelho e vibraram com o resultado

Yuri Abreu
Por
Apoiadores de Lula festejam vitória do petista em Salvador
Apoiadores de Lula festejam vitória do petista em Salvador - Foto: Reprodução
Eleições 2026

O Rio Vermelho, tradicional reduto boêmio de Salvador, foi palco, mais uma vez, da celebração dos apoiadores do presidente Lula (PT), que obteve uma virada histórica, neste domingo, 25, após vencer Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições ao Palácio do Planalto.

Desde cedo, um mar vermelho tomou conta da região, com os apoiadores vivendo um misto de expectativa e tensão com a apuração dos votos, que teve início após as 19h (horário de Brasília), após os transtornos causados na cidade, especialmente relacionados ao transporte urbano.

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Após a confirmação do resultado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a região explodiu em alegria, sob o tradicional cântico: "Olé, olé, olá, Lula". A expectativa é a de que os festejos, que começaram após as 21h, só terminem nas primeiras horas desta segunda-feira, 26.

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A vitória deste domingo, 25, sobre Flávio Bolsonaro (PL) no 2º turno das eleições ao governo federal, vai proporcionar a Lula (PT) a liderança no ranking de políticos brasileiros com a maior quantidade de mandatos à frente da Presidência da República: ele será o único a ocupar o maior cargo do Poder Executivo em quatro oportunidades.

Até então, ele estava empatado com Getúlio Vargas, também com três mandatos. O gaúcho, no entanto, ao contrário do pernambucano, ficou na Presidência por mais de 18 anos, ao contrário de Lula que pode ficar por no máximo até 16.

Por outro lado, Vargas foi eleito democraticamente apenas uma vez, em seu último mandato (1951-1954). Já Lula, foi eleito pela maioria do voto popular todas as quatro vezes.

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