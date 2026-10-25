Lula supera marca histórica, avança para o 4º mandato e se isola no topo da Presidência

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A vitória deste domingo, 25, sobre Flávio Bolsonaro (PL) no 2º turno das eleições ao governo federal, vai proporcionar a Lula (PT) a liderança no ranking de políticos brasileiros com a maior quantidade de mandatos à frente da Presidência da República: ele será o único a ocupar o maior cargo do Poder Executivo em quatro oportunidades.

Até então, ele estava empatado com Getúlio Vargas, também com três mandatos. O gaúcho, no entanto, ao contrário do pernambucano, ficou na Presidência por mais de 18 anos, ao contrário de Lula que pode ficar por no máximo até 16.

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Por outro lado, Vargas foi eleito democraticamente apenas uma vez, em seu último mandato (1951-1954). Já Lula, foi eleito pela maioria do voto popular todas as quatro vezes.

Mandatos de Getúlio Vargas

1º mandato (Governo Provisório e Constitucional): de 3 de novembro de 1930 a 29 de outubro de 1937 ;

; 2º mandato (Estado Novo - ditadura): de 29 de outubro de 1937 a 31 de outubro de 1945 ;

; 3º mandato (eleito democraticamente): de 31 de janeiro de 1951 a 24 de agosto de 1954 .

Era Lula: vitórias em 2002 e 2026

Após três derrotas consecutivas nas suas primeiras disputas à Presidência da República (1989, 1994 e 1998), Lula venceu a eleição ao Palácio do Planalto pela primeira vez em 2002.

Na disputa contra José Serra (PSDB), o petista sagrou-se vencedor no segundo turno, quando teve mais de 52 milhões de votos (61,27%), contra pouco mais de 33,3 milhões do tucano (38,73%).

Presidente Lula - Foto: Ricardo Stuckert/PT

A reeleição veio em 2006, em um duelo contra Geraldo Alckmin, também do PSDB. Após um primeiro turno disputado — Lula ficou à frente por pouco mais de 7% dos votos válidos — teve uma segunda rodada mais tranquila.

Naquela rodada, realizada no dia 29 de outubro, ele recebeu 58.295.042 votos válidos (60,83%), Alckmin teve 37.543.178 sufrágios (39,17%). Assim, Lula teve a oportunidade de subir, pela segunda vez, a rampa do Palácio do Planalto.

Lula retorna à Presidência em 2022

Doze anos após deixar a Presidência da República, em 2010, Lula voltou novamente à disputa ao Palácio do Planalto em 2022, para enfrentar o atual ocupante do posto, Jair Bolsonaro (PL).

Na disputa mais acirrada da história das eleições desde o período de redemocratização, Lula teve uma vantagem de pouco mais de 5 pontos percentuais sobre o liberal.

Já na segunda rodada, disputada no dia 30 de outubro daquele ano, Lula recebeu 60.345.999 dos votos válidos (50,9%), contra 58.206.354 de Jair Bolsonaro (49,1%) — uma "pequena diferença" de 2.139.645 a favor do petista, mas o suficiente para ele dar início ao governo Lula 3, em janeiro do ano seguinte.

Ranking dos presidentes da República que tiveram mais de um mandato:

Lula: 4 (2002, 2006, 2022 e 2026)

4 (2002, 2006, 2022 e 2026) Getúlio Vargas: 3 (1930, 1937 e 1951)

3 (1930, 1937 e 1951) Fernando Henrique Cardoso: 2 (1995 e 1999)

2 (1995 e 1999) Deodoro da Fonseca: 2 (1889 e 1891)



