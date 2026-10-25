Rui Costa comemora vitória de Lula no 2º turno: “Isso aqui é Bahia”

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O senador eleito e ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), comemorou a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pelo Palácio do Planalto contra Flávio Bolsonaro (PL) neste domingo, 25. Em vídeo publicado nas redes sociais, Rui agradeceu os eleitores da Bahia e celebrou a reeleição do petista com seus familiares.

“Eu só tenho uma coisa a dizer: isso aqui é Bahia. Muito obrigado meu povo. Bora minha Bahia!”, afirmou Rui Costa.