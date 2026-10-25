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VITÓRIA PETISTA

Rui Costa comemora vitória de Lula no 2º turno: “Isso aqui é Bahia”

Senador eleito publicou vídeo nas redes sociais em celebração à reeleição de Lula

Leo Almeida
Por
Rui comemorou com familiares
Rui comemorou com familiares - Foto: .José Simões | Ag. A TARDE
Eleições 2026

O senador eleito e ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), comemorou a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pelo Palácio do Planalto contra Flávio Bolsonaro (PL) neste domingo, 25. Em vídeo publicado nas redes sociais, Rui agradeceu os eleitores da Bahia e celebrou a reeleição do petista com seus familiares.

“Eu só tenho uma coisa a dizer: isso aqui é Bahia. Muito obrigado meu povo. Bora minha Bahia!”, afirmou Rui Costa.

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