Posse de Lula em 2027 vai quebrar tradição histórica

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A posse do presidente reeleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2027, será realizada em 5 de janeiro de 2027. Já os governadores eleitos tomarão posse no dia 6 de janeiro — caso do governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT). As novas datas foram estabelecidas pela Emenda Constitucional nº 111, promulgada em 2021.

Desde a Constituição de 1988, as cerimônias de posse desses cargos ocorriam em 1º de janeiro. Antes da promulgação do documento, os chefes do Executivo federal eram empossados em 15 de março.

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A mudança tem como objetivo permitir que os governadores participem da cerimônia de posse do presidente e do vice-presidente da República, em Brasília. Anteriormente, as solenidades ocorriam no mesmo dia, o que dificultava a presença dos novos governadores na capital federal.

Como será a posse do presidente?

A posse do presidente eleito é realizada pelo Congresso Nacional, geralmente no Plenário da Câmara dos Deputados. Na mesma solenidade, o vice-presidente também presta o compromisso constitucional.

A cerimônia costuma ser antecedida por um desfile do presidente eleito em carro aberto e pela recepção na rampa do Congresso Nacional, onde é recebido pelos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Posse de deputados e senadores continua em fevereiro

A data de posse dos deputados federais e senadores eleitos em 2026 permanece inalterada. Os parlamentares assumirão os mandatos em 1º de fevereiro de 2027, durante reuniões preparatórias nos plenários das respectivas Casas Legislativas.

Além disso, ocorre a eleição das Mesas Diretoras das duas casas, responsáveis pela condução dos trabalhos legislativos durante os dois anos seguintes.

No Senado, a eleição para a presidência da Casa ocorre em uma reunião preparatória específica. A votação é secreta, e o candidato precisa obter a maioria absoluta dos votos, equivalente a pelo menos 41 dos 81 senadores.

Após a escolha do presidente, uma terceira reunião preparatória é destinada à eleição dos demais integrantes da Mesa Diretora: primeiro e segundo vice-presidentes, quatro secretários e seus respectivos suplentes.