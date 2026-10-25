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ELEIÇÕES 2026

Posse de Lula em 2027 vai quebrar tradição histórica

Presidente eleito foi definido neste domingo, 25, após pleito em 2º turno

Yuri Abreu
Por
Posse de Lula em 2023 foi a última a ser realizada no dia 1º de janeiro
Posse de Lula em 2023 foi a última a ser realizada no dia 1º de janeiro - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Eleições 2026

A posse do presidente reeleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2027, será realizada em 5 de janeiro de 2027. Já os governadores eleitos tomarão posse no dia 6 de janeiro — caso do governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT). As novas datas foram estabelecidas pela Emenda Constitucional nº 111, promulgada em 2021.

Desde a Constituição de 1988, as cerimônias de posse desses cargos ocorriam em 1º de janeiro. Antes da promulgação do documento, os chefes do Executivo federal eram empossados em 15 de março.

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A mudança tem como objetivo permitir que os governadores participem da cerimônia de posse do presidente e do vice-presidente da República, em Brasília. Anteriormente, as solenidades ocorriam no mesmo dia, o que dificultava a presença dos novos governadores na capital federal.

Como será a posse do presidente?

A posse do presidente eleito é realizada pelo Congresso Nacional, geralmente no Plenário da Câmara dos Deputados. Na mesma solenidade, o vice-presidente também presta o compromisso constitucional.

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A cerimônia costuma ser antecedida por um desfile do presidente eleito em carro aberto e pela recepção na rampa do Congresso Nacional, onde é recebido pelos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Posse de deputados e senadores continua em fevereiro

A data de posse dos deputados federais e senadores eleitos em 2026 permanece inalterada. Os parlamentares assumirão os mandatos em 1º de fevereiro de 2027, durante reuniões preparatórias nos plenários das respectivas Casas Legislativas.

Além disso, ocorre a eleição das Mesas Diretoras das duas casas, responsáveis pela condução dos trabalhos legislativos durante os dois anos seguintes.

No Senado, a eleição para a presidência da Casa ocorre em uma reunião preparatória específica. A votação é secreta, e o candidato precisa obter a maioria absoluta dos votos, equivalente a pelo menos 41 dos 81 senadores.

Após a escolha do presidente, uma terceira reunião preparatória é destinada à eleição dos demais integrantes da Mesa Diretora: primeiro e segundo vice-presidentes, quatro secretários e seus respectivos suplentes.

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eleições 2026 governador POSSE presidente

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