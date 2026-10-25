É TETRA
Lula celebra novo mandato ao lado de apoiadores: “Guerreiro do povo brasileiro"
O presidente venceu a eleição presidencial e assumirá seu quarto mandato
Após a confirmação de sua vitória nas Eleições 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou o resultado ao lado de apoiadores e aliados políticos neste domingo (25). Ele acompanhou a apuração dos votos no Hotel InterContinental, na região dos Jardins, em São Paulo.
Ao som de “Lula, guerreiro do povo brasileiro”, o presidente recebeu felicitações pela conquista de um novo mandato.
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Entre os presentes estavam a primeira-dama, Janja; o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e sua esposa, Lu Alckmin; o ex-ministro Fernando Haddad; o governador eleito do Ceará, Camilo Santana; o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles; o marqueteiro da campanha presidencial, Sidônio Palmeira; e o presidente nacional do PT, Edinho Silva.