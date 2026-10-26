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ELEIÇÕES 2026

Jerônimo chama redução de ônibus em Salvador no 2° turno de “atentado”

Governador da Bahia defendeu que o prefeito Bruno Reis seja responsabilizado

Ane Catarine e Luan Julião
Por Ane Catarine e Luan Julião
| Atualizada em
O governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues
O governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues - Foto: Clara Pessoa/Ag. A Tarde
Eleições 2026

O governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), defendeu que o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), seja responsabilizado, dentro da lei, pela redução da frota de ônibus na capital durante o segundo turno das eleições, no domingo, 25.

Em conversa com a imprensa, Jerônimo classificou a situação como um “atentado à democracia” e afirmou que acompanhará de perto os desdobramentos do caso.

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Espero que o prefeito de Salvador responda, dentro da lei, não é raivinha. Foi um atentado à democracia Jerônimo Rodrigues - Governador reeleito da Bahia

O petista pontuou que a falta de ônibus prejudicou principalmente a população de baixa renda, que depende do transporte público para exercer o direito ao voto.

Prorrogação do horário de votação

Além de cobrar a responsabilização do prefeito, Jerônimo criticou a demora na análise do pedido de prorrogação do horário de votação em Salvador.

Segundo o governador, a solicitação foi feita às 15h ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, mas a resposta só foi dada perto das 17h, quando algumas urnas já haviam sido fechadas.

“Nós pedimos a prorrogação do horário de votação às 15h e o presidente do TSE não julgou e ficou prorrogando. Foi dar a resposta praticamente às 17h, depois de um ato do ministro Cristiano Zanin”, afirmou.

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Governador elogia TRE-BA e critica sindicato

Jerônimo também elogiou a atuação do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), que pediu a prisão em flagrante do secretário de Mobilidade de Salvador, Pablo Souza, em meio à redução da frota de ônibus na capital.

Para o governador, a medida não teve motivação partidária, mas buscou defender a Justiça Eleitoral e garantir o direito ao voto.

“A coragem do TRE-BA não foi um comportamento partidário, mas sim o comportamento de quem defende uma instituição. Se o TRE-BA não tomasse a posição de pedir a prisão do secretário, seria jogado ao lixo”, afirmou.

Em Salvador, ao menos 75 ônibus foram impedidos de sair das garagens. A Prefeitura atribuiu o atraso à colocação de adesivos com o número 13, do PT, nos veículos por sindicalistas.

O secretário está em Paris e ainda não foi preso. Ele afirmou que viajou em missão oficial, a convite do governo francês, e que se entregará às autoridades nesta segunda-feira, 26.

Jerônimo também disse estar “decepcionado” com o Sindicato dos Rodoviários por, segundo ele, não ter reagido de forma mais firme à situação.

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Bruno Reis Jerônimo Rodrigues Salvador

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