Horário de votação em Salvador é ampliado até as 19h

O horário de votação em Salvador e em todo o Brasil será ampliado até as 19h, neste domingo, 25, durante o segundo turno das eleições de 2026. O Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou a mudança após denúncias de dificuldades no transporte público, que teriam prejudicado o deslocamento de eleitores até os locais de votação.

A solicitação foi apresentada pela Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV. O pedido foi acatado pelo ministro Cristiano Zanin, do STF, após pedido feito pela campanha de Lula (PT). O término da votação estava previsto para as 17h. A apuração já começou.

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"Considerando a gravidade dos fatos narrados, que chegaram ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal em 16:32:49, da data de hoje (doc. 8), e diante da urgência evidente na medida, determino prorrogação por duas horas, até as 19h, horário de Brasília, do encerramento do recebimento dos votos em todas as seções de todo o Brasil, cabendo ao TSE dar cumprimento", afirmou Zanin na decisão.

Em outra via, o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, também fez uma solicitação semelhante, mas voltada apenas para as regiões Sul e Sudeste, que sofreram com condições climáticas adversas.

Começo do caos eleitoral

A discussão começou em meio a uma série de ocorrências envolvendo a circulação de ônibus na capital baiana. Além da Bahia, o estado de São Paulo também apresentou problema na circulação dos ônibus.

Em Salvador, a situação levou a Justiça Eleitoral a determinar o restabelecimento da frota integral e a adoção de medidas para garantir o transporte dos eleitores.

Por que o horário de votação pode mudar em Salvador?

Na representação encaminhada ao STF, a federação partidária alegou que a redução da frota de ônibus dificultou a chegada de eleitores às seções eleitorais. Segundo o grupo, houve veículos fora de circulação, pontos e terminais lotados e longos períodos de espera.

O partido afirmou que a situação comprometeu o direito ao voto, principalmente entre pessoas que dependem do transporte coletivo para chegar aos locais de votação.

O pedido garantiu a extensão do horário até as 19h, duas horas além do encerramento previsto para as 17h. Como alternativa, a federação solicitou que o período fosse ampliado pelo tempo correspondente ao descumprimento da ordem judicial que determinou o restabelecimento da frota.

TRE-BA determina circulação integral dos ônibus



Diante das denúncias, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia determinou o restabelecimento imediato da frota integral do transporte público de Salvador, com frequência equivalente à dos dias úteis e gratuidade para os passageiros durante o segundo turno.

A decisão estabeleceu multa de R$ 1 milhão por hora de descumprimento para o município e as empresas responsáveis pelo serviço. O caso também levou à determinação de prisão do secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, por descumprimento da ordem judicial.

O Procon-BA, por sua vez, informou ter encontrado 544 ônibus parados em quatro garagens fiscalizadas na capital baiana durante a manhã deste domingo.

O que disse o prefeito de Salvador?

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), afirmou que houve problemas envolvendo a saída dos ônibus das garagens em meio a uma situação relacionada à presença de adesivos eleitorais nos veículos.

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) informou que determinou a liberação de todos os ônibus, inclusive daqueles que apresentavam adesivação considerada irregular, para que a frota máxima circulasse durante a votação. A pasta também declarou que a operação estava sendo normalizada por meio do diálogo com representantes sindicais.

Até que horas é possível votar em todo o Brasil?

O horário previsto para o encerramento da votação no segundo turno das eleições de 2026 é 19h, no horário de Brasília, após a medida que ampliou o funcionamento das urnas.

Eleitores que estiverem na fila antes do encerramento devem ter o direito ao voto garantido, conforme as regras eleitorais.