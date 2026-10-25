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ELEIÇÕES

Carro da polícia chega a garagem de ônibus em meio a atrasos

Procon identifica 544 ônibus parados em garagens de Salvador

Evellyn Teixeira
Por
Alguns carros da polícia chegou à garagem da Integra G1, em Pirajá
Alguns carros da polícia chegou à garagem da Integra G1, em Pirajá - Foto: Luan Julião | Ag. A TARDE
Eleições 2026

Alguns carros da polícia chegou à garagem da Integra G1, em Pirajá, neste domingo, 25, em meio à fiscalização sobre os atrasos e a redução da frota de ônibus em Salvador.

A movimentação ocorre durante o segundo turno das Eleições 2026, em um dia em que o transporte público é essencial para o deslocamento dos eleitores.



Ônibus parados em garagens

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Durante a fiscalização, foram localizados 118 veículos no pátio da OT Trans G3, em Campinas de Pirajá. Na Integra Plataforma Barros Reis (G7), havia 55 ônibus parados, enquanto na Integra Plataforma Suburbana foram contabilizados 142 veículos fora de circulação. A fiscalização segue em outras garagens da capital baiana.


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TRE-BA determina frota integral

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) determinou o restabelecimento imediato da frota integral de ônibus em Salvador, com frequência equivalente à dos dias úteis e gratuidade para os passageiros.

A decisão prevê multa de R$ 1 milhão por hora de descumprimento para o município e para cada empresa responsável pelo transporte público. A medida foi tomada após denúncia de redução superior a 50% dos coletivos em circulação, apresentada pela Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV.

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