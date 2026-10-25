A SANGUE FRIO
Pintor é executado a tiros por homens encapuzados na Bahia
Homem foi morto com disparos de pistola 9 mm após ser abordado por dupla encapuzada
Um homem, de 55 anos, foi executado a tiros, na tarde desta sexta-feira, 23, em Bom Jesus da Lapa, no oeste do estado. A vítima foi identificada como sendo o pintor Artur Lopes Amorim Júnior.
Arthurzinho Pintor, como era mais conhecido, foi abordado por dois homens encapuzados e morto com tiros de postola 9 milímetros, na Rua das Flores, nas imediações do bairro Cavalhada.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para atender a ocorrência, mas quando chegou, Arthurzinho já estava morto.
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O caso é apurado pela Polícia Civil, que busca identificar e suspeitos e esclarecer a motivação para o crime. Até a manhã deste domingo, 25, a dupla ainda não havia sido presa. As informações são do Blog do Marcelo.