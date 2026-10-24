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TRAGÉDIA FAMILIAR

Homem é morto pelo próprio irmão ao tentar defender cunhada na Bahia

Ele foi esfaqueado no peito quando protegia a mulher, que havia sido ameaçada de morte pelo marido

Andrêzza Moura
Por
Antônio Jonas ainda foi levado ao hospital, mas não resistiu
Antônio Jonas ainda foi levado ao hospital, mas não resistiu - Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma discussão entre marido e mulher terminou em trágedia, na noite desta quinta-feira, 22, no povoado de Lajedo, zona rural de Mirangaba, no norte da Bahia. Antônio Jonas dos Santos, de 39 anos, foi esfaqueado pelo irmão ao tentar proteger a cunhada, esposa do suspeito.

De acordo com informações, após ser ameaçada de morte pelo marido, a mulher buscou abrigo na casa de Antônio Jonas. O suspeito, que não teve o nome revelado, foi atrás dela com uma faca nas mãos e, ao chegar ao local, tentou agredi-la.

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Diante da situação, a vítima tentou intervir e foi atingida com um golpe no peito, nas proximidades do coração. Ele ainda foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jacobina, mas não resistiu.

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Vizinhos relataram que, antes da discussão, o suspeito havia consumido bebida. Após o crime ele fugiu e, até a tarde deste sábado, 24, não havia sido localizado e preso. O caso é investigado pela Polícia Civil. As informações são do Jacobina 24h.

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Tags

crime entre irmãos homicídio em Mirangaba Polícia Civil da Bahia Violência contra a mulher violência doméstica na Bahia

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