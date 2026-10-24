Homem é morto pelo próprio irmão ao tentar defender cunhada na Bahia

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Uma discussão entre marido e mulher terminou em trágedia, na noite desta quinta-feira, 22, no povoado de Lajedo, zona rural de Mirangaba, no norte da Bahia. Antônio Jonas dos Santos, de 39 anos, foi esfaqueado pelo irmão ao tentar proteger a cunhada, esposa do suspeito.

De acordo com informações, após ser ameaçada de morte pelo marido, a mulher buscou abrigo na casa de Antônio Jonas. O suspeito, que não teve o nome revelado, foi atrás dela com uma faca nas mãos e, ao chegar ao local, tentou agredi-la.

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Diante da situação, a vítima tentou intervir e foi atingida com um golpe no peito, nas proximidades do coração. Ele ainda foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jacobina, mas não resistiu.

Vizinhos relataram que, antes da discussão, o suspeito havia consumido bebida. Após o crime ele fugiu e, até a tarde deste sábado, 24, não havia sido localizado e preso. O caso é investigado pela Polícia Civil. As informações são do Jacobina 24h.