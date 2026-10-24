Homem é assassinado ao voltar do trabalho e deixa esposa grávida na maternidade

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Um homem identificado de forma prelimina como Jadson foi morto a tiros quando retornava do trabalho, na noite de sexta-feira, 23, na localidade da rua Melo Moraes, no bairro da Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. Após o crime, os suspeitos ainda teriam levado o celular e a carteira da vítima.

Segundo informações preliminares, Jadson foi surpreendido por homens armados, que efetuaram diversos disparos. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ainda de acordo com populares, a vítima trabalhava com serviços gerais.

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Deixa filha e esposa grávida

Jadson era pai de uma menina de três anos e aguardava o nascimento do segundo filho. A esposa dele estaria internada em uma maternidade, prestes a dar à luz, no momento em que o crime aconteceu.

Policiais militares da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados e realizaram o isolamento da área para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e remoção do corpo.

O assassinato será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que deverá apurar a motivação do crime e identificar os envolvidos. Até o momento, não há informações sobre prisões relacionadas ao caso.