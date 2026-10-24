Servidor acumulava 5 empregos que exigiam 183 horas de trabalho, mas semana só tem 168

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Um servidor público britânico de 55 anos está sendo julgado em Londres, acusado de acumular empregos que, somados, exigiriam 183 horas de trabalho por semana, embora uma semana tenha apenas 168 horas. Kashim Chowdhury teria mantido até cinco contratos em tempo integral simultaneamente, aproveitando o modelo de trabalho remoto para esconder a situação dos empregadores.

De acordo com a acusação apresentada ao Tribunal da Coroa de Southwark, o homem recebeu 349.378 libras de oito instituições públicas entre fevereiro de 2020 e setembro de 2023. Ele responde a nove acusações de fraude e nega ter agido de forma desonesta.

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Trabalho remoto teria facilitado esquema

Segundo a promotoria, Chowdhury mantinha contratos com diferentes órgãos do governo britânico sem informar sobre os demais vínculos. Entre as instituições estavam:

Ministério do Interior

Departamento de Meio Ambiente

Alimentação e Assuntos Rurais (Defra)

Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido.

A acusação também aponta que o servidor teria apresentado atestados médicos a determinados empregadores enquanto continuava exercendo atividades para outros.

Durante o julgamento, chefias relataram problemas no desempenho profissional, incluindo atrasos, documentos incompletos e dificuldades de comunicação. Uma supervisora afirmou que precisou trabalhar durante o fim de semana para corrigir um relatório entregue pelo funcionário.

Acusado teria usado maquiagem para parecer doente

Outro episódio apresentado pela promotoria envolve uma reunião virtual realizada em maio de 2023. Segundo a acusação, Chowdhury teria utilizado maquiagem branca para simular uma aparência de doença.

O servidor negou a alegação e afirmou que estava resfriado naquele dia. Ele também rejeitou a acusação de ter exagerado os sintomas durante a reunião.

Servidor alega problemas psicológicos

Em depoimento, Chowdhury reconheceu falhas nas informações fornecidas aos empregadores, mas negou intenção de cometer fraude.

Ele afirmou que enfrentava problemas de saúde mental e temia perder sua renda. Segundo seu relato, recebeu diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático em 2015, com agravamento dos sintomas a partir de 2021.

O acusado também declarou que alguns superiores tinham conhecimento de seus outros empregos e que o trabalho o ajudava a lidar com dificuldades pessoais.

O processo seguia em andamento, sem decisão definitiva da Justiça britânica até as informações disponíveis.