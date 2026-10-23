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VOO DE DEZ HORAS

Passageira se recusa a trocar de lugar e mulher chora por 3 horas em voo

Produtora que negou a troca estava retornando do enterro do pai

Brenda Roberta
Por
Mulher chora em voo de dez horas após troca de assento negada
Mulher chora em voo de dez horas após troca de assento negada - Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma passageira chorou durante três horas em um voo de dez horas da Turkish Airlines, que partiu de Istambul, na Turquia, com destino a Washington D.C., nos Estados Unidos, no início deste mês.

O episódio ocorreu após ela ter um pedido de troca de assento negado pela mulher que estava sentada ao seu lado. A passageira Tomiko Harvey, produtora de conteúdo e diretora de conferências da empresa TBEX Events, negou o pedido de troca de assento e registrou o episódio nas redes sociais.

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Segundo as informações divulgadas, a produtora que negou a troca estava retornando do enterro do pai.

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"Eu estava voltando para casa, vindo do Cazaquistão pela @turkishairlines, porque meu pai faleceu, é por isso que estou com uma aparência tão péssima neste vídeo. Mas, no meu voo de conexão de Istambul para Washington, D.C., uma mulher me pediu para ceder meu assento no corredor, para que ela pudesse sentar ao lado do marido em um voo de mais de 10 horas", escreveu Harvey.

Passageira relata motivo da recusa e critica pedido de troca

Harvey relatou que perguntou à passageira se alguém havia morrido. Em resposta, a mulher teria dito que estava com saudades do marido e queria saber em qual ombro poderia apoiar a cabeça.

Segundo a diretora, porém, o homem estava sentado duas fileiras à frente, em um assento do meio, usando fones de ouvido e “dormindo tranquilamente".

A passageira permaneceu sentada ao lado de Harvey até o fim do voo. Ao encerrar a publicação, a produtora criticou a atitude de quem espera que outros passageiros cedam seus lugares e defendeu que pessoas que desejam viajar juntas reservem assentos lado a lado ou paguem pela escolha dos lugares.

“O que há de errado com as pessoas, que acham que podem pedir a um estranho para trocar de assento, ainda mais em um voo de longa distância? É falta de educação recusar uma troca de assento em um avião? Se vocês querem sentar um ao lado do outro, façam a reserva juntos ou paguem pela escolha dos assentos”, escreveu Harvey.

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