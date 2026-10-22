Brasileiro tem tímpano perfurado ao ser atingido por raio na cabeça em trilha

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Um brasileiro de 32 anos teve o tímpano perfurado e queimaduras graves após ser atingido por um raio na cabeça enquanto subia uma montanha na Cordilheira dos Andes, no Equador.

Montanhista experiente, o homem, que não quis se identificar, juntamente a um grupo de 20 pessoas, percorria a trilha na última semana, em direção ao pico do extinto vulcão El Corazón, com 5 mil metros de altitude.

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Ele teve queimaduras de segundo grau no tórax e em membros inferiores, além de terceiro grau nos pés. Além disso, teve perfuração no tímpano dos dois ouvidos e está com uma marca onde foi atingido na cabeça.

Após a estabilização dos rins e do coração, a equipe médica passou a controlar as queimaduras. Com a situação estável, o homem pôde retornar ao Brasil.

Como o acidente aconteceu?

No início do passeio, o tempo estava bom com céu limpo, mas chegando ao fim da trilha, houve uma neblina e, ao alcançar o ponto mais alto da montanha, o homem foi atingido, segundo relatou à RPC.

Neste momento, o raio atingiu a cabeça dele, passando por todo o corpo e chegando até o pé, destruindo completamente a bota que usava e o celular.

Além dele, outras duas pessoas foram atingidas e tiveram ferimentos. Ao perceberem a situação, as outras pessoas que estavam no local buscaram socorro através do rádio e ajudaram as vítimas durante a descida até o encontro da ambulância.

No hospital, o curitibano foi examinado por cardiologista, cirurgião plástico, otorrino e médico clínico geral. Após chegar em Curitiba, o montanhista foi levado ao Hospital Evangélico Mackenzie para dar continuidade ao tratamento.

Ele está lúcido e estável, com previsão de internação de até quatro semanas, a depender da evolução.