Gigante do banco de dados anuncia quebra após prejuízo bilionário

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A agência americana de fotografia Getty Images anunciou, nesta quarta-feira, 21, o pedido de recuperação judicial em um tribunal de quebras nos Estados Unidos após ter registrado um prejuízo bilionário de R$ 206,1 milhões de dólares (R$ 1,03 bilhão) em 2025.

O pedido surge como parte de um plano para reestruturar sua dívida e tornar-se uma entidade privada.

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"A empresa iniciou um processo para obter a aprovação formal de um plano de reorganização pré-acordado e, para implementar esse plano da maneira mais eficiente, deu início ao trâmite judicial no Tribunal de Quebras do Distrito de Delaware (...) envolvendo algumas de suas entidades nos Estados Unidos", informou a empresa em um comunicado.

Prejuízo e acordo bilionários

A Getty, que mantém parcerias com a AFP e outras empresas de mídia, revelou este mês que chegou a um acordo com seus principais credores e que adotaria uma "insolvência pré-acordada".

Segundo o acordo, membros da família Getty e subsidiárias da Koch Equity Development investirão até 533 milhões de dólares (R$ 2,67 bilhões) para quitar a dívida, indicou a empresa.

A companhia afirmou, nesta quarta-feira, que espera concluir o processo de reestruturação financeira "até o final do ano, após a obtenção das aprovações regulatórias habituais".

A Getty continuará operando normalmente durante o processo, amparada por um financiamento de até 143 milhões de dólares (R$ 716,9 milhões) do grupo Koch, assim como pela liquidez gerada por suas atividades comerciais em curso.

Empresa privada

Uma vez concluída a reestruturação, a Getty passará a ser uma empresa de capital fechado, pertencente aos investidores que aportaram o capital, informou a companhia.

Em um documento apresentado este mês às autoridades do mercado de capitais, a Getty revelou ter sido notificada sobre planos para excluir suas ações da Bolsa de Nova York, uma vez que a cotação havia caído abaixo de um dólar.