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ECONOMIA

Após Dia das Crianças, gigante dos brinquedos tenta renegociar dívida de R$ 800 milhões

Pedido envolve seis empresas do grupo e ocorre após a aquisição da rede pela BluSun Capital Partner

Iarla Queiroz
Por
Ri Happy pede recuperação extrajudicial para renegociar R$ 827,4 milhões
Ri Happy pede recuperação extrajudicial para renegociar R$ 827,4 milhões - Foto: Divulgação

A Ri Happy, uma das principais redes de brinquedos do Brasil, recorreu à Justiça de São Paulo para renegociar R$ 827,4 milhões em dívidas. O pedido de recuperação extrajudicial foi apresentado no domingo, 18, e envolve seis empresas do grupo, incluindo a PBKids.

A iniciativa faz parte de um plano de reestruturação financeira e operacional da companhia, que mudou de controle em agosto deste ano. Do total da dívida incluída na negociação, credores que representam R$ 308,8 milhões já aderiram aos termos propostos, o equivalente a cerca de 37,3% do montante total.

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A solicitação foi encaminhada à Justiça para análise. A recuperação extrajudicial permite que empresas negociem diretamente com credores para reorganizar compromissos financeiros, com posterior homologação judicial do acordo.

Quais empresas estão envolvidas?

O pedido não abrange apenas a operação da Ri Happy. A solicitação inclui seis empresas ligadas ao grupo varejista:

  • Ri Happy Brinquedos;
  • Brincar Marcas e Participações;
  • DRH Casa de Festa;
  • New Toys Comércio, Distribuição e Importação;
  • Partout Administração de Franquias e Bens;
  • PBKids Brinquedos.

A medida busca reorganizar as obrigações financeiras das empresas envolvidas e faz parte das mudanças implementadas após a aquisição do grupo pela BluSun Capital Partners, anunciada em 31 de agosto.

Loja da Ri Happy
Loja da Ri Happy - Foto: Divulgação

Entenda a diferença entre recuperação extrajudicial e judicial

Apesar de os dois mecanismos serem utilizados em situações de dificuldade financeira, a recuperação extrajudicial tem uma dinâmica diferente da recuperação judicial.

Na modalidade extrajudicial, a empresa negocia um plano diretamente com determinados credores e solicita à Justiça a homologação do acordo. A negociação pode começar sem a participação direta do Judiciário em todas as etapas.

Já a recuperação judicial é um procedimento conduzido sob supervisão judicial, com regras específicas para a negociação das dívidas e a participação dos credores abrangidos pelo processo.

No caso da Ri Happy, o pedido de recuperação extrajudicial não significa, por si só, que a empresa decretou falência ou que suas lojas serão fechadas. A iniciativa tem como objetivo reorganizar as finanças e permitir a continuidade das operações.

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Pandemia e juros elevados agravaram a situação

A crise financeira da rede foi intensificada durante a pandemia de Covid-19, iniciada em 2020. Naquele período, as restrições sanitárias impediram o funcionamento de lojas físicas, enquanto despesas como aluguéis continuaram pressionando os custos da operação.

O grupo também aponta fatores econômicos como parte do cenário de dificuldades, incluindo juros elevados e mudanças nas condições de consumo. O custo do crédito pode aumentar o peso das dívidas e dificultar a recuperação financeira de empresas que precisam de capital para manter suas atividades.

Em setembro de 2026, a taxa básica de juros, a Selic, foi fixada em 13,75% ao ano pelo Comitê de Política Monetária (Copom), segundo o Banco Central.

Rede tem centenas de lojas no Brasil

A Ri Happy atua no varejo de brinquedos e produtos infantis e mantém operações em diferentes regiões do país. O grupo conta com aproximadamente 293 lojas, entre unidades próprias e franquias, além de mais de 2,6 mil funcionários.

A companhia também é responsável pela rede PBKids, incorporada ao grupo em 2012.

A mudança de controle ocorreu no fim de agosto, quando a BluSun Capital Partners adquiriu 100% do Grupo Ri Happy. A operação marcou o início de uma nova etapa para a empresa, que agora busca reorganizar suas finanças em meio à pressão das dívidas.

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