Bolsa Família tem calendário antecipado e novo valor começa a ser pago; veja datas

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O governo federal antecipou o calendário de pagamentos do Bolsa Família em outubro, novembro e dezembro.



Neste mês, os depósitos serão realizados entre segunda-feira, 19, e quarta-feira, 21, antes do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para o dia 25.



A mudança foi anunciada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social como uma medida preventiva diante dos possíveis efeitos do fenômeno climático El Niño.

Confira o calendário de outubro

Com a antecipação, os pagamentos serão concentrados em três datas, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS):

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NIS final 1: segunda-feira, 19;

NIS final 2: terça-feira, 20;

NIS finais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0: quarta-feira, 21.

A medida também será aplicada em novembro e dezembro. Segundo o governo, a decisão busca reduzir os impactos que possíveis eventos climáticos extremos podem provocar nas famílias em situação de vulnerabilidade.





Bolsa Família passa a ter valor mínimo de R$ 691

A partir de outubro, o valor mínimo garantido por família passou de R$ 600 para R$ 691, após uma atualização de 15,04%. O benefício médio estimado pelo governo passou de R$ 675 para R$ 777.



Os valores recebidos variam conforme a composição familiar e os adicionais previstos no programa.

A atualização também altera os valores dos benefícios complementares:

Benefício de Renda de Cidadania: de R$ 142 para R$ 164 por integrante;

Benefício Primeira Infância: de R$ 150 para R$ 173 por criança de até sete anos incompletos;

Benefício Variável Familiar: de R$ 50 para R$ 58 por gestantes, lactantes e crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos;

Benefício Complementar: garante o mínimo de R$ 691 por família quando a soma das parcelas fica abaixo desse valor.

Qual é o motivo da antecipação?

O governo justificou a mudança como uma ação preventiva para reduzir os possíveis efeitos do chamado super El Niño sobre as famílias mais vulneráveis. O fenômeno climático está associado ao aquecimento das águas do Oceano Pacífico e pode alterar o regime de chuvas em diferentes regiões do Brasil.

Os efeitos climáticos podem afetar a produção agrícola e pressionar os preços dos alimentos, embora os impactos previstos ainda dependam da evolução do fenômeno.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

A principal regra de renda para entrar no programa é ter renda mensal familiar de até R$ 218 por pessoa. Para calcular, é necessário somar os rendimentos de todos os integrantes da casa e dividir o total pelo número de moradores.

Por exemplo, uma família com oito pessoas e renda total de R$ 1.621 por mês tem renda de aproximadamente R$ 202,63 por integrante, abaixo do limite estabelecido.



O enquadramento também depende da inscrição e da atualização dos dados no Cadastro Único (CadÚnico), além do cumprimento das exigências do programa.

Para consultar a situação do benefício, os valores liberados e os extratos, os beneficiários podem utilizar os canais oficiais do Bolsa Família e do Caixa Tem.