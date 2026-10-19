Folga de 3 dias: saiba qual é o novo feriado nacional que cai em uma sexta-feira

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Os trabalhadores terão mais um dia de descanso no mês de novembro. O próximo feriado nacional será celebrado no dia 20, uma sexta-feira, garantindo um final de semana prolongado para quem trabalha na escala 5x2, com folga até domingo.

O feriado em questão é o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, que passou a ser válido em todo o território nacional em dezembro de 2023, quando a Lei nº 14.759 foi sancionada.

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Antes da medida judicial, a data era celebrada em algumas cidades e estados do Brasil, fazendo com que empresas e repartições públicas continuassem funcionando normalmente em outras regiões.

Todo mundo ganhará folga?

Apesar do feriado prolongado, nem todos os trabalhadores ganharão folga. Alguns setores poderão continuar funcionando normalmente durante a data, como hospitais, farmácias, hotéis, restaurantes, estabelecimentos comerciais autorizados, transportes e serviços de segurança.

A liberação depende do regimento interno de cada empresa e da escala de trabalho do funcionário. No entanto, a Lei nº 605/1949 e o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho (TST) apontam que o trabalho realizado em feriados deverá ser remunerado em dobro quando não houver compensação com folga em outro dia.

A ideia é que a empresa conceda uma folga compensatória para o trabalhador que continue exercendo suas atividades no feriado. As condições poderão variar conforme a categoria profissional e o regime de contratação do funcionário.