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CRISE?

Gigante do varejo tem dívida de R$ 800 milhões e toma decisão drástica

Ação acontece em um cenário de “desafios enfrentados pelo varejo brasileiro”

Edvaldo Sales
Por
Ação acontece em um cenário de “desafios enfrentados pelo varejo brasileiro”
Ação acontece em um cenário de “desafios enfrentados pelo varejo brasileiro” - Foto: Divulgação

O grupo varejista de brinquedos RiHappy protocolou um pedido de recuperação extrajudicial para renegociar dívidas que somam R$ 827,4 milhões no domingo, 19.

A empresa, que inclui também as lojas PB Kids, tenta se reestruturar 48 dias após mudar de dono, com a aquisição do grupo pela BluSun Capital Partners.

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Segundo a administração da companhia, o pedido de recuperação acontece num cenário de “desafios enfrentados pelo varejo brasileiro”, como os juros elevados, as mudanças no consumo, a intensificação da concorrência e os efeitos acumulados da pandemia.

Estruturação é parte de um “conjunto de medidas estruturantes”

A empresa disse, sem detalhar, que o pedido de recuperação já conta com “expressiva adesão dos credores”, e que a estruturação é parte de um “conjunto de medidas estruturantes” com foco na gestão de liquidez, readequação da estrutura de capital e disciplina de custos.

Além disso, a administração pontuou que as lojas físicas e os canais digitais da RiHappy e da PB Kids "seguem funcionando normalmente", com as equipes dedicadas à preparação para a Black Friday e o Natal.

“Essas medidas visam organizar a renegociação de dívidas e adequar a estrutura financeira às necessidades operacionais, criando as condições para dar continuidade ao plano de transformação”, finaliza o texto

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crise financeira empresa Varejo

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