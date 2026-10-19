Famílias com renda de até R$ 3.242 receberão auxílio extra do Governo

O Governo Federal dará um auxílio extra para famílias que contam com renda total de até R$ 3.242 por mês. Caso estejam inscritos nos programas sociais do governo, os beneficiários ganharão vales-recarga do Gás do Povo no dia 10 de novembro de 2026.

A nova etapa de liberação do benefício coletará as informações já registradas no Cadastro Único (CadÚnico), a fim de identificar as famílias que atendem aos critérios de contemplação do programa

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A frequência do vale depende da quantidade de pessoas registradas no programa federal. As famílias que tiverem duas ou três pessoas têm direito a um vale a cada três meses, enquanto as que possuem quatro ou mais integrantes podem receber um vale a cada dois meses.

Como funciona o Gás do Povo?

O programa Gás do Povo oferece o benefício para aqueles que possuem uma renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa, com limite individual correspondente a R$ 810,50 por mês.

Apesar do que muitos pensam, a família contemplada não recebe dinheiro, mas sim um vale-recarga digital que cobre integralmente o valor da recarga do botijão de gás de cozinha de 13 quilos.

No entanto, os membros familiares precisam manter o CadÚnico atualizado nos últimos 24 meses e o responsável também deve possuir CPF regularizado na Receita Federal.

Atualmente, a prioridade do programa são famílias que recebem o Bolsa Família e possuem pelo menos dois integrantes registrados no mesmo código familiar. De acordo com a Caixa, a validação pode ocorrer por meio do cartão do Bolsa Família com chip e senha, do cartão de débito da Caixa com senha ou pelo CPF do responsável familiar.

A consulta da disponibilidade do benefício pode ser realizada pelo aplicativo Meu Social, pelo aplicativo Benefícios Sociais Caixa, pelo Portal Cidadão Caixa ou pelos canais oficiais do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.