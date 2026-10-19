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POLÍTICA

Bolsa Família: plano de Flávio prevê possível perda do auxílio após dois anos

Coordenadora econômica da campanha afirmou que famílias teriam dois anos para buscar emprego

Luan Julião
Por
Medida foi anunciada pela coordenadora econômica da campanha
Medida foi anunciada pela coordenadora econômica da campanha - Foto: Reprodução internet
Eleições 2026

A campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL) prevê a possibilidade de desligamento de famílias do Bolsa Família após um período de transição de dois anos. A proposta foi apresentada nesta segunda-feira, 19, por Daniella Marques, coordenadora do núcleo econômico da campanha.

Segundo Marques, a ideia é que os beneficiários tenham tempo para buscar emprego com carteira assinada ou abrir o próprio negócio. Caso a tentativa não dê certo, a proposta prevê o retorno automático ao programa social. A declaração ocorre a seis dias do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para 25 de outubro, quando Flávio disputa a Presidência com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição.

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“Vai ter regra de transição de dois anos [no Bolsa Família] para que possa abrir seu negócio, ou aceitar emprego de carteira assinada. E um retorno automático caso dê errado. As pessoas não podem ficar presas para sempre no Bolsa Família. Aquilo é uma proteção, mas é o início de uma jornada. Todo mundo merece sonhar com algo com mais oportunidade, dignidade”, afirmou Marques.

Plano prevê crédito e capacitação profissional

Além da mudança no período de permanência no Bolsa Família, a equipe de Flávio Bolsonaro propõe criar um Ministério da Prosperidade. A estrutura ficaria responsável por iniciativas de acesso ao crédito, capacitação profissional e parcerias com empresas privadas.

Segundo Daniella Marques, a proposta tem como objetivo estimular o crescimento econômico dos beneficiários e ampliar as oportunidades de trabalho e geração de renda.

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“O coração do plano é focar na prosperidade. Colocar o brasileiro para crescer junto com o brasil. Estão preservadas as proteções sociais, mas a gente quer todo brasileiro um plano para que o cresçam mais, com crédito, capacitação e parcerias com empresas privadas para cursos livres”, acrescentou.

As medidas ainda dependem de uma eventual vitória de Flávio Bolsonaro e não alteram as regras atuais do programa.

Bolsa Família passou a pagar R$ 691 em setembro

O Bolsa Família foi relançado pelo governo Lula em março de 2023 e, em setembro deste ano, teve o primeiro reajuste desde a retomada. O valor mínimo mensal subiu de R$ 600 para R$ 691, um aumento de aproximadamente 15,04%.

Os pagamentos de outubro serão os primeiros a incorporar o novo valor. O calendário unificado começa na quarta-feira, 21, conforme anúncio feito pelo governo nesta segunda-feira.

Para ter acesso ao benefício, a família precisa apresentar renda mensal de até R$ 218 por pessoa, manter os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico) e cumprir as exigências nas áreas de saúde e educação.

Em agosto, o programa contemplou cerca de 19,3 milhões de famílias em todo o Brasil.

Além do valor mínimo, o benefício inclui parcelas adicionais de acordo com a composição familiar:

  • R$ 173 por criança de até 6 anos;
  • R$ 58 por gestante;
  • R$ 58 por criança ou adolescente de 7 a 17 anos;
  • R$ 58 por bebê de até 6 meses.
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Tags

Bolsa Família Campanha Presencial crescimento econômico Flávio Bolsonaro

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