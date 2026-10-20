Papa-Tudo: quem comprou cartelas nos anos 90 pode ter dinheiro a receber

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Quem comprou títulos do Papa-Tudo, sucesso de vendas e sorteios na televisão durante a década de 1990, pode ter dinheiro a receber. Uma consulta online permite que antigos consumidores verifiquem se possuem valores disponíveis para resgate, mais de 30 anos depois da popularização do produto.

A ferramenta foi disponibilizada pelo liquidante da Interunion Capitalização S.A., empresa responsável pelo título e que atualmente passa por um processo de liquidação extrajudicial acompanhado pela Superintendência de Seguros Privados (Susep).

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Os recursos são destinados a consumidores e outros credores que constam no Quadro Geral de Credores da companhia. A devolução se tornou possível após a venda de bens e a reorganização das dívidas da empresa.

Quem pode receber o dinheiro?

Podem ter direito ao ressarcimento pessoas físicas e empresas que adquiriram títulos do Papa-Tudo durante o período de comercialização e possuem créditos reconhecidos no processo de liquidação.

A compra de uma cartela, por si só, não garante o recebimento. É necessário que o titular esteja incluído na relação oficial de credores.

Como consultar se você tem dinheiro a receber?

A verificação pode ser feita pela internet, sem necessidade de comparecimento presencial.

1. Acesse o site www.papatudo.net.br.

2. Informe o CPF ou CNPJ do titular que adquiriu o título

3. Consulte se existe algum crédito registrado em seu nome

4. Caso haja valores disponíveis, siga as instruções apresentadas para solicitar o pagamento.

O sistema permite verificar a existência de créditos habilitados e orienta sobre a documentação necessária para dar continuidade ao procedimento.

O que aconteceu com o Papa-Tudo?

Lançado pela Interunion Capitalização no início dos anos 1990, o Papa-Tudo se tornou conhecido nacionalmente pelos sorteios de carros, casas, dinheiro e eletrodomésticos.

Apesar de funcionar de maneira semelhante a uma loteria, o produto era um título de capitalização. Os consumidores adquiriam cartelas para participar dos sorteios e tinham a possibilidade de recuperar parte do dinheiro investido após determinado prazo.

A popularidade foi impulsionada pela televisão, com campanhas que tiveram a participação de Xuxa Meneghel e Fausto Silva. O apresentador César Filho também esteve à frente do programa Show do Papa-Tudo.

Na época, cada título chegou a custar R$ 3. Pelas regras divulgadas, metade do valor poderia ser resgatada com correção depois de um ano, enquanto o restante era destinado às despesas da operação e aos prêmios.

Crise financeira deixou milhões em dívidas

O sucesso comercial não impediu que a Interunion enfrentasse dificuldades financeiras em meados da década de 1990.

A empresa, ligada ao banqueiro Artur Falk, apresentou problemas relacionados às reservas financeiras necessárias para garantir o pagamento de suas obrigações. Com o agravamento da crise, houve atrasos na entrega de prêmios e a companhia ficou impedida de comercializar novos títulos.

As dívidas chegaram a ser estimadas em mais de R$ 200 milhões, incluindo aproximadamente R$ 168 milhões em títulos vencidos e não pagos e R$ 50 milhões devidos a fornecedores.

Posteriormente, a Interunion entrou em liquidação extrajudicial, processo que busca levantar os bens disponíveis e organizar o pagamento aos credores.

Agora, antigos compradores podem consultar se possuem créditos reconhecidos e seguir os procedimentos indicados para solicitar a devolução.